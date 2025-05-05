В Севастополе отказались от Парада Победы

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В Севастополе отказались от публикации расписания мероприятий на День Победы
В Севастополе отказались от публикации расписания мероприятий на День Победы Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Севастополе не состоится традиционный Парад Победы, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Парада [в честь годовщины] Победы [в Севастополе] в этом году не будет, эта позиция согласована с Министерством обороны», — заявил Развожаев на совещании в правительстве Севастополя. Он отметил, что по очевидным причинам программа праздничных мероприятий не будет обнародована.

Губернатор уточнил, что акция «Бессмертный полк» в городе пройдет в онлайн-формате. Несмотря на отмену парада, в Севастополе запланирован ряд мероприятий, посвященных юбилею Победы. Они будут ориентированы на детей, молодежь и взрослых жителей города. Во всех муниципалитетах Севастополя состоятся праздничные концерты, а также другие мероприятия, направленные на сохранение памяти о подвиге советского народа.

В 2025 году, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, ряд российских регионов отказался от традиционных парадов и салютов. Решения принимались на фоне сложной оперативной обстановки и соображений безопасности.

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В Севастополе не состоится традиционный Парад Победы, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «Парада [в честь годовщины] Победы [в Севастополе] в этом году не будет, эта позиция согласована с Министерством обороны», — заявил Развожаев на совещании в правительстве Севастополя. Он отметил, что по очевидным причинам программа праздничных мероприятий не будет обнародована. Губернатор уточнил, что акция «Бессмертный полк» в городе пройдет в онлайн-формате. Несмотря на отмену парада, в Севастополе запланирован ряд мероприятий, посвященных юбилею Победы. Они будут ориентированы на детей, молодежь и взрослых жителей города. Во всех муниципалитетах Севастополя состоятся праздничные концерты, а также другие мероприятия, направленные на сохранение памяти о подвиге советского народа. В 2025 году, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, ряд российских регионов отказался от традиционных парадов и салютов. Решения принимались на фоне сложной оперативной обстановки и соображений безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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