В Севастополе отказались от Парада Победы

В Севастополе не состоится традиционный Парад Победы, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Парада [в честь годовщины] Победы [в Севастополе] в этом году не будет, эта позиция согласована с Министерством обороны», — заявил Развожаев на совещании в правительстве Севастополя. Он отметил, что по очевидным причинам программа праздничных мероприятий не будет обнародована.
Губернатор уточнил, что акция «Бессмертный полк» в городе пройдет в онлайн-формате. Несмотря на отмену парада, в Севастополе запланирован ряд мероприятий, посвященных юбилею Победы. Они будут ориентированы на детей, молодежь и взрослых жителей города. Во всех муниципалитетах Севастополя состоятся праздничные концерты, а также другие мероприятия, направленные на сохранение памяти о подвиге советского народа.
В 2025 году, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, ряд российских регионов отказался от традиционных парадов и салютов. Решения принимались на фоне сложной оперативной обстановки и соображений безопасности.
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