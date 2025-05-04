Чем известен новый заместитель начальника тюменской полиции из Орловской области

Новый заместитель начальника тюменской полиции УМВД России по Тюменской области до назначения на эту должность работал в уголовном розыске. Силовик также подготовил несколько научных материалов и занимался вопросами взаимодействия с общественным советом УМВД России по Орловской области.
До перевода в Тюмень Кирилл Косарев занимал должность заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД России по Орловской области. Силовик является кандидатом юридических наук, одна из его работ посвящена вопросам взаимодействия МВД и ФСИН при борьбе с телефонным мошенничеством.
"Основные направления и формы взаимодействия должностных лиц МВД России и ФСИН России при раскрытии и расследовании мошенничества с использованием мобильного телефона. Совершенного осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы. / Косарев Кирилл Викторович", — указано в названии научного труда.
Кирилл Косарев также принимал активное участие в работе общественного совета при УМВД России по Орловской области. Он, в частности, является одним из авторов инициативы о правовом регулировании и лицензировании сим-боксов в Орловской области.
"Решение выйти с инициативой, касающейся правового регулирования и лицензирования сим-боксов, было принято на одном из заседаний общественного совета при УМВД России по Орловской области. Где рассматривался вопрос противодействия хищениям персональных данных и денежных средств с банковских карт", — указано на официальном сайте УМВД России по Орловской области.
Получить оперативный комментарий Кирилла Косарева URA.RU не удалось: на звонки редакции он не ответил. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться по поводу изложенной выше информации.
Ранее URA.RU писало о том, что в конце апреля Кирилл Косарев был назначен на должность заместителя начальника полиции УМВД России по Тюменской области. Его предшественник Максим Игнатенко написал рапорт об увольнении в конце января.
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