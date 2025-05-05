Две женщины и мужчина погибли при атаках дронов ВСУ в Курской области

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БПЛА ВСУ атаковали Курскую область утром 5 мая
БПЛА ВСУ атаковали Курскую область утром 5 мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области в результате атак украинских беспилотников погибли три человека — две женщины и мужчина. Еще три человека пострадали. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня утром вблизи села Щеголёк Беловского района на границе с Большесолдатским районом украинский FPV-дрон совершил атаку на автомобиль Lada Largus. <...>  В результате удара, к огромному сожалению, погибли две женщины», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Второй инцидент произошел в селе Званное Глушковского района. Там украинский дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, в результате чего погиб водитель — 53-летний мужчина.

Еще один мужчина и две женщины получили ранения, включая ушибы и ссадины. Пострадавшие будут доставлены в Курскую областную больницу, где им окажут необходимую медицинскую помощь. Хинштейн выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что врачи сделают все возможное для скорейшего восстановления раненых.

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В Курской области в результате атак украинских беспилотников погибли три человека — две женщины и мужчина. Еще три человека пострадали. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. «Сегодня утром вблизи села Щеголёк Беловского района на границе с Большесолдатским районом украинский FPV-дрон совершил атаку на автомобиль Lada Largus. <...>  В результате удара, к огромному сожалению, погибли две женщины», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Второй инцидент произошел в селе Званное Глушковского района. Там украинский дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, в результате чего погиб водитель — 53-летний мужчина. Еще один мужчина и две женщины получили ранения, включая ушибы и ссадины. Пострадавшие будут доставлены в Курскую областную больницу, где им окажут необходимую медицинскую помощь. Хинштейн выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что врачи сделают все возможное для скорейшего восстановления раненых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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