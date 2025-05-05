Две женщины и мужчина погибли при атаках дронов ВСУ в Курской области

В Курской области в результате атак украинских беспилотников погибли три человека — две женщины и мужчина. Еще три человека пострадали. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Сегодня утром вблизи села Щеголёк Беловского района на границе с Большесолдатским районом украинский FPV-дрон совершил атаку на автомобиль Lada Largus. <...> В результате удара, к огромному сожалению, погибли две женщины», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Второй инцидент произошел в селе Званное Глушковского района. Там украинский дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, в результате чего погиб водитель — 53-летний мужчина.
Еще один мужчина и две женщины получили ранения, включая ушибы и ссадины. Пострадавшие будут доставлены в Курскую областную больницу, где им окажут необходимую медицинскую помощь. Хинштейн выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что врачи сделают все возможное для скорейшего восстановления раненых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.