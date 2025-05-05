Кремль с тревогой следит за ситуацией на границе Индии и Пакистана

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле рассчитывают, что стороны найдут пути для диалога и урегулирования разногласий мирным путем
В Кремле рассчитывают, что стороны найдут пути для диалога и урегулирования разногласий мирным путем Фото:

В Кремле заявили, что пристально наблюдают за развитием событий на границе между Индией и Пакистаном. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на конференц-колле, подчеркнул, что атмосфера в этом регионе вызывает серьезную тревогу у Москвы.

«Безусловно, мы следим с большой тревогой за той напряжённой атмосферой, которая сложилась на границе Индии и Пакистана», — рассказал Песков. В официальном комментарии отмечается, что Индия является стратегическим партнером России, с Пакистаном также выстроены важные партнерские отношения. В Кремле подчеркнули, что дорожат связями как с Дели, так и с Исламабадом, и заинтересованы в сохранении стабильности в регионе.

Российская сторона выразила надежду, что Индия и Пакистан смогут предпринять меры для снижения уровня напряженности на границе. В Кремле рассчитывают, что стороны найдут пути для диалога и урегулирования разногласий мирным путем.

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В Кремле заявили, что пристально наблюдают за развитием событий на границе между Индией и Пакистаном. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на конференц-колле, подчеркнул, что атмосфера в этом регионе вызывает серьезную тревогу у Москвы. «Безусловно, мы следим с большой тревогой за той напряжённой атмосферой, которая сложилась на границе Индии и Пакистана», — рассказал Песков. В официальном комментарии отмечается, что Индия является стратегическим партнером России, с Пакистаном также выстроены важные партнерские отношения. В Кремле подчеркнули, что дорожат связями как с Дели, так и с Исламабадом, и заинтересованы в сохранении стабильности в регионе. Российская сторона выразила надежду, что Индия и Пакистан смогут предпринять меры для снижения уровня напряженности на границе. В Кремле рассчитывают, что стороны найдут пути для диалога и урегулирования разногласий мирным путем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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