Кремль с тревогой следит за ситуацией на границе Индии и Пакистана

В Кремле заявили, что пристально наблюдают за развитием событий на границе между Индией и Пакистаном. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на конференц-колле, подчеркнул, что атмосфера в этом регионе вызывает серьезную тревогу у Москвы.
«Безусловно, мы следим с большой тревогой за той напряжённой атмосферой, которая сложилась на границе Индии и Пакистана», — рассказал Песков. В официальном комментарии отмечается, что Индия является стратегическим партнером России, с Пакистаном также выстроены важные партнерские отношения. В Кремле подчеркнули, что дорожат связями как с Дели, так и с Исламабадом, и заинтересованы в сохранении стабильности в регионе.
Российская сторона выразила надежду, что Индия и Пакистан смогут предпринять меры для снижения уровня напряженности на границе. В Кремле рассчитывают, что стороны найдут пути для диалога и урегулирования разногласий мирным путем.
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