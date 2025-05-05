Олимпийский чемпион по тхэквондо из Нижневартовска Максим Храмцов вырвался в финал шоу «Титаны-2» на ТНТ. Вартовчанин блестяще прошел первое испытание и смог заручиться приоритетом для выполнения следующего задания на выбывание.
В полуфинале искусственный интеллект подготовил для участников четыре задания. Для выполнения первого испытания, «салки», участников разбили на тройки. Задача атлетов — коснуться впереди бегущего. Выигрывает тот, кого «не осалили». Победитель также получает преимущество для прохождения других заданий. Храмцов попал в первую тройку, в качестве соперников искусственный интеллект выбрал финалиста чемпионатов мира и Европы по плаванию Никиту Королева и первого чемпиона России по гидрофлайту Антона Попова.
«Я понимаю, что это моя тема. Мне нужны достойные, сильные соперники. <…> [Никита Королев] сильный оппонент, помню, как мы с ним бежали, на 20 метров всего его тогда обогнал. Мне придется очень постараться», — поделился Храмцов в эфире телеканала ТНТ.
Тхэквондист решил взять темп чуть выше среднего и вскоре догнал первого соперника — Антона Попова. «В какой-то момент Макс подбежал, я почувствовал, что все, ноги забились», — говорит Попов. Вслед за ним из испытания выбыл и пловец. «Макс очень удивил. Я не думал, что он настолько быстро бегает», — добавил Королев. «Кайф, когда побеждаешь спортсменов из других видов спорта. Безумно счастлив. Соревноваться с ними — для меня честь», — прокомментировал Храмцов.
Далее участников ждали три задания на выбывание из полуфинала: перемещение веса, нестабильный вис и челночный бег. «Не знаешь, чего ожидать. Каждое задание абсолютно разное. Меньше всего я хочу попасть на вис», — признался тхэквондист. Искусственный интеллект определил Храмцова в испытание, где участникам предстояло как можно быстрее из одной стороны в другую переместить груз общим весом одна тонна 250 килограммов при помощи вагонетки. Вес одного мешка рассчитан на 50 килограммов. Для атлетов с преимуществом перемещаемый общий вес уменьшился на 150 килограммов. В тройке с олимпийским чемпионом оказались каскадер и тренер по ММА Валет Казанжи и основатель Лиги кулачных боев Данил Алеев.
«Очень тяжелые мешки, по 50 килограммов. Я взял тактику перевозить три партии по восемь мешков. Начинаю просто уверенно толкать. Вижу, что лидирую, у меня получается делать быстрее. <…> Потом чувствую, как начинают болеть руки, ноги. Но в этот момент нужно максимально сконцентрироваться: надо выполнить задание и идти в финал», — говорит Храмцов.
Тхэквондист справился с заданием первым. Однако, как признался сам Храмцов, желания радоваться победе не было. Смотря на Валета, которому испытание давалось сложнее остальных, у олимпийского чемпиона даже наворачивались слезы от сопереживания.
По итогам выпуска Храмцов оказался в числе атлетов-финалистов. Эмоциями после выпуска «титан» поделился в своем telegram-канале. «Это был разнос. Все, как показывают [в эфире], так оно и было. Мы в финале. Нижневартовск и тхэквондо идет дальше, еще поборемся!», — заявил он.
Храмцов родился в Кургане, а юношеские годы провел в Нижневартовске, где и начал развивать карьеру спортсмена. Вершиной достижений стала победа на Олимпиаде в 2020 году. Тогда вартовчанин выиграл золото в дисциплине по тхэквондо.
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