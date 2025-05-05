В Сосновском районе Челябинской области в поселке Западный построят малоэтажный микрорайон общей площадью 254 тысячи квадратных метров. Проект первой очереди строительства одобрен экспертной организацией ООО «Пируэт», сообщается на сайте госреестра.
«В Сосновском районе Челябинска построят новый микрорайон площадью 25,4 га. Проект одобрила экспертная организация „Пируэт“. Застройщик проекта — АО „АвенюИнвест“», — сообщается на сайте.
Согласно данным кадастровой карты, сейчас планируется построить первую очередь домов. Площадь застройки — 5 тысяч 400 квадратных метров. На территории можно возводить дома высотой до четырех этажей, включая мансардный. Также на участке возможно обустройство спортивных и детских площадок. Еще можно строить объекты для отдыха и размещать здания для обслуживания жилой застройки.
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