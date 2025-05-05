Крупный микрорайон построят под Челябинском. Карта

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В поселке Западный построят новый микрорайон площадью 254 тысячи квадратных метров
В поселке Западный построят новый микрорайон площадью 254 тысячи квадратных метров Фото:

В Сосновском районе Челябинской области в поселке Западный построят малоэтажный микрорайон общей площадью 254 тысячи квадратных метров. Проект первой очереди строительства одобрен экспертной организацией ООО «Пируэт», сообщается на сайте госреестра.

«В Сосновском районе Челябинска построят новый микрорайон площадью 25,4 га. Проект одобрила экспертная организация „Пируэт“. Застройщик проекта — АО „АвенюИнвест“», — сообщается на сайте.

Согласно данным кадастровой карты, сейчас планируется построить первую очередь домов. Площадь застройки — 5 тысяч 400 квадратных метров. На территории можно возводить дома высотой до четырех этажей, включая мансардный. Также на участке возможно обустройство спортивных и детских площадок. Еще можно строить объекты для отдыха и размещать здания для обслуживания жилой застройки.

В Сосновском районе Челябинской области в поселке Западный построят малоэтажный микрорайон «Прибрежный»
В Сосновском районе Челябинской области в поселке Западный построят малоэтажный микрорайон «Прибрежный»
Фото:

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В Сосновском районе Челябинской области в поселке Западный построят малоэтажный микрорайон общей площадью 254 тысячи квадратных метров. Проект первой очереди строительства одобрен экспертной организацией ООО «Пируэт», сообщается на сайте госреестра. «В Сосновском районе Челябинска построят новый микрорайон площадью 25,4 га. Проект одобрила экспертная организация „Пируэт“. Застройщик проекта — АО „АвенюИнвест“», — сообщается на сайте. Согласно данным кадастровой карты, сейчас планируется построить первую очередь домов. Площадь застройки — 5 тысяч 400 квадратных метров. На территории можно возводить дома высотой до четырех этажей, включая мансардный. Также на участке возможно обустройство спортивных и детских площадок. Еще можно строить объекты для отдыха и размещать здания для обслуживания жилой застройки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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