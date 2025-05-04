Губернатор Кухарук объявил о формате проведения «Бессмертного полка» в ХМАО

Традиционное шествие «Бессмертного полка» с портретами героев Великой Отечественной войны состоится 9 мая в традиционном формате. Жители пройдут по улицам 113 населенных пунктов, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«В 80-ю годовщину Великой Победы по улицам 113 городов и поселков Югры пройдет шествие „Бессмертного полка“ в традиционном формате. Такое решение приняли сегодня на организационном комитете по подготовке к проведению праздничных мероприятий с участием глав муниципалитетов и представителей силовых ведомств», — отметил губернатор.
При экс-губернаторе Наталье Комаровой акция перешла в онлайн-режим сначала из-за ковида, а затем, с началом СВО, ее отменяли со ссылкой на антитеррор. Новый глава региона поручил перевести меры безопасности на максимальный уровень. «К работе планируем привлечь более 2200 сотрудников силовых ведомств, представителей казачества, добровольцев и частных охранных предприятий», — уточнил губернатор.
Источники URA.RU в кабмине говорят, что информация пока предварительная. Окончательное решение о формате проведения праздника будет принято непосредственно накануне 9 мая.
Кроме шествия, 9 и 10 мая над Ханты-Мансийском, Сургутом, Нижневартовском, Нефтеюганском, Лангепасом и Мегионом пролетят семь самолетов с портретами героев. Всего в округе пройдут более 1 800 тематических мероприятий.
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