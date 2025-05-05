Москвичей предупредили об уголовной ответственности за запуск БПЛА и пиротехники

Жителей Москвы предупредили об административной и уголовной ответственности за запуск беспилотников (БПЛА) и использование пиротехники в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по городу Москве.
«Лицо, осуществлявшее запуск беспилотного воздушного судна, привлекается к административной ответственности в рамках статей 11.4 и 11.5 КоАП РФ об административных правонарушениях „Нарушение правил использования воздушного пространства“», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте ведомства. Так, за запуск БПЛА предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей. При этом полиция имеет право применить оружие для уничтожения беспилотника в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан.
В московском ведомстве также добавили, что за нарушение правил использования пиротехники гражданин привлекается по статье 20.4 КоАП РФ, а при тяжких последствиях — по Уголовному кодексу. В преддверии 9 мая в городе будет усилен контроль за незаконными полетами дронов и применением пиротехнических изделий.
В полиции рекомендуют воздержаться от запуска фейерверков, петард и других подобных изделий в помещениях, на балконах и рядом с жилыми домами из-за участившихся случаев провокаций. В случае обнаружения беспилотника жителей просят сообщать об этом по телефону 102.
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