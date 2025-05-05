В Тюмени аллергики будут задыхаться из-за цветения березы

В Тюмени пик цветения березы придется 5-14 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Пик цветения придется на начало-середину мая
Пик цветения придется на начало-середину мая Фото:

В Тюмени с 5 по 9 и с 11 по 14 мая прогнозируется высокая активность березы. Соответствующая информация опубликована на сервисе «Яндекс Погода».

«Сегодня [5 мая] высокая активность березы. Завтра высокая активность березы, низкая активность ольхи», — указано на сайте сервисе.

10 мая активность спадет до низкой. Однако сразу на следующий день подскочит. 

Среди характерных признаков сезонной аллергии выделяют зуд и ощущение заложенности в носу, затрудненное дыхание, слезоточивость, отеки, а также снижение обоняния. Для уменьшения выраженности симптомов рекомендуется по возможности минимизировать контакт с аллергенами.

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В Тюмени с 5 по 9 и с 11 по 14 мая прогнозируется высокая активность березы. Соответствующая информация опубликована на сервисе «Яндекс Погода». «Сегодня [5 мая] высокая активность березы. Завтра высокая активность березы, низкая активность ольхи», — указано на сайте сервисе. 10 мая активность спадет до низкой. Однако сразу на следующий день подскочит.  Среди характерных признаков сезонной аллергии выделяют зуд и ощущение заложенности в носу, затрудненное дыхание, слезоточивость, отеки, а также снижение обоняния. Для уменьшения выраженности симптомов рекомендуется по возможности минимизировать контакт с аллергенами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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