В Тюмени аллергики будут задыхаться из-за цветения березы

В Тюмени с 5 по 9 и с 11 по 14 мая прогнозируется высокая активность березы. Соответствующая информация опубликована на сервисе «Яндекс Погода».
«Сегодня [5 мая] высокая активность березы. Завтра высокая активность березы, низкая активность ольхи», — указано на сайте сервисе.
10 мая активность спадет до низкой. Однако сразу на следующий день подскочит.
Среди характерных признаков сезонной аллергии выделяют зуд и ощущение заложенности в носу, затрудненное дыхание, слезоточивость, отеки, а также снижение обоняния. Для уменьшения выраженности симптомов рекомендуется по возможности минимизировать контакт с аллергенами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!