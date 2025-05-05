112: троих сотрудников ГИБДД расстреляли в Махачкале

В Махачкале трое сотрудников ГИБДД были расстреляны неизвестными на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. Об этом сообщает telegram-канал «112». По предварительным данным, нападение произошло на патруль ДПС, после чего нападавшие скрылись с места преступления на служебном автомобиле погибших полицейских.
«Двое неизвестных напали на патруль ДПС, открыли шквальный огонь по полицейским. Силовики погибли», — говорится в сообщении. В настоящее время личности нападавших устанавливаются, а их местонахождение неизвестно. По факту произошедшего в регионе объявлен план «Перехват».
Известно, что злоумышленники угнали служебный автомобиль ГИБДД и на нем покинули место преступления. Корреспондент URA.RU пытался взять комментарий у пресс-служб территориальных органов МВД по РД, однако комментарий не был получен.
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