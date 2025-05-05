112: троих сотрудников ГИБДД расстреляли в Махачкале

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Силовики погибли в ходе перестрелки в Махачкале
Силовики погибли в ходе перестрелки в Махачкале Фото:
новость из сюжета
В Махачкале неизвестные открыли огонь по ГИБДД

В Махачкале трое сотрудников ГИБДД были расстреляны неизвестными на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. Об этом сообщает telegram-канал «112». По предварительным данным, нападение произошло на патруль ДПС, после чего нападавшие скрылись с места преступления на служебном автомобиле погибших полицейских.

«Двое неизвестных напали на патруль ДПС, открыли шквальный огонь по полицейским. Силовики погибли», — говорится в сообщении. В настоящее время личности нападавших устанавливаются, а их местонахождение неизвестно. По факту произошедшего в регионе объявлен план «Перехват».

Известно, что злоумышленники угнали служебный автомобиль ГИБДД и на нем покинули место преступления. Корреспондент URA.RU пытался взять комментарий у пресс-служб территориальных органов МВД по РД, однако комментарий не был получен.

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В Махачкале трое сотрудников ГИБДД были расстреляны неизвестными на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. Об этом сообщает telegram-канал «112». По предварительным данным, нападение произошло на патруль ДПС, после чего нападавшие скрылись с места преступления на служебном автомобиле погибших полицейских. «Двое неизвестных напали на патруль ДПС, открыли шквальный огонь по полицейским. Силовики погибли», — говорится в сообщении. В настоящее время личности нападавших устанавливаются, а их местонахождение неизвестно. По факту произошедшего в регионе объявлен план «Перехват». Известно, что злоумышленники угнали служебный автомобиль ГИБДД и на нем покинули место преступления. Корреспондент URA.RU пытался взять комментарий у пресс-служб территориальных органов МВД по РД, однако комментарий не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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