Меликов назвал причину стрельбы в Махачкале

Меликов: водитель авто открыл огонь по сотрудникам ДПС
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По словам Меликова, в результате стрельбы есть пострадавшие
По словам Меликова, в результате стрельбы есть пострадавшие Фото:
новость из сюжета
В Махачкале неизвестные открыли огонь по ГИБДД

Стрельба в Махачкале произошла после того, как сотрудники МВД попытались остановить автомобиль, водитель которого проигнорировал требования полиции и открыл по ним огонь. Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

«Выясняем обстоятельства перестрелки в Махачкале. По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Есть пострадавшие. Правоохранительные органы сейчас работают», — написал Меликов в своем telegram-канале. Он также призвал жителей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и не распространять непроверенную информацию.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работу представители правоохранительных органов. Гражданам рекомендуется доверять только официальным источникам информации и воздерживаться от публикации фото- и видеоматериалов с места событий.

В Махачкале 5 мая трое сотрудников ГИБДД были расстреляны неизвестными на улице Керимова. Нападение произошло на патруль ДПС, после чего злоумышленники скрылись на угнанном служебном автомобиле погибших. В регионе объявлен план «Перехват», личности нападавших устанавливаются. Комментариев от МВД не поступило.

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Стрельба в Махачкале произошла после того, как сотрудники МВД попытались остановить автомобиль, водитель которого проигнорировал требования полиции и открыл по ним огонь. Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов. «Выясняем обстоятельства перестрелки в Махачкале. По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Есть пострадавшие. Правоохранительные органы сейчас работают», — написал Меликов в своем telegram-канале. Он также призвал жителей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и не распространять непроверенную информацию. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу представители правоохранительных органов. Гражданам рекомендуется доверять только официальным источникам информации и воздерживаться от публикации фото- и видеоматериалов с места событий. В Махачкале 5 мая трое сотрудников ГИБДД были расстреляны неизвестными на улице Керимова. Нападение произошло на патруль ДПС, после чего злоумышленники скрылись на угнанном служебном автомобиле погибших. В регионе объявлен план «Перехват», личности нападавших устанавливаются. Комментариев от МВД не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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