Меликов назвал причину стрельбы в Махачкале

Стрельба в Махачкале произошла после того, как сотрудники МВД попытались остановить автомобиль, водитель которого проигнорировал требования полиции и открыл по ним огонь. Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.
«Выясняем обстоятельства перестрелки в Махачкале. По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Есть пострадавшие. Правоохранительные органы сейчас работают», — написал Меликов в своем telegram-канале. Он также призвал жителей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и не распространять непроверенную информацию.
В настоящее время на месте происшествия продолжают работу представители правоохранительных органов. Гражданам рекомендуется доверять только официальным источникам информации и воздерживаться от публикации фото- и видеоматериалов с места событий.
В Махачкале 5 мая трое сотрудников ГИБДД были расстреляны неизвестными на улице Керимова. Нападение произошло на патруль ДПС, после чего злоумышленники скрылись на угнанном служебном автомобиле погибших. В регионе объявлен план «Перехват», личности нападавших устанавливаются. Комментариев от МВД не поступило.
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