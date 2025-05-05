Владелец пермского химкомбината утроил прибыль

ООО «Карго» Пермского края, владеющее березниковским химическим комбинатом «Сода-хлорат», отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль компании составила более 1,4 млрд рублей.
«Отчет о финансовых показателях за 2024 год ООО „Карго“. Чистая прибыль компании — 1,43 млрд рублей», — сообщается на сервисе по раскрытию информации СБИС. Годом ранее чистая прибыль составила 438,5 млн рублей.
«Сода-хлорат» создано в 1999 году. В 2016 году было включено в перечень предприятий, реализующих программу по импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской Федерации.
Ранее URA.RU сообщало, что крупный пермский завод по производству асфальта увеличил доход на миллиард. Выручка ООО «Асфальтобетонный завод №1». Выручка компании достигла 3,28 млрд рублей.
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