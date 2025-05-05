Как в Тюмени перекроют дороги на 9 Мая. Карта

В Тюмени в День Победы 9 мая с 6:00 перекроют центральные улицы города
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Дороги будут перекрыты с 6:00
Дороги будут перекрыты с 6:00 Фото:

В Тюмени 9 мая полностью перекроют движение на ряде центральных улиц из-за проведения «Бессмертного полка» и других праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения начнут действовать с раннего утра. Будут перекрыты следующие дороги:

  • с 6:00 до 14:30: в границах улиц Ямской и Луначарского (от Казанской до Коммунистической); Республики и Ленина (от Коммунистической до Мельникайте); Мориса Тореза, Профсоюзная, Орджоникидзе, Первомайская, Челюскинцев (от Герцена до Хохрякова);
  • с 6:00 до 23:50: Водопроводная (от Республики до Хохрякова); 8 Марта (от Республики до Хохрякова); Володарского (от Водопроводной до 8 Марта);
  • с 20:00 до 1:00: Ямская и Луначарского (от Казанской до Коммунистической); Республики и Ленина (от Коммунистической до Первомайской); Мориса Тореза, Профсоюзная, Орджоникидзе, Первомайская, Челюскинцев (от Герцена до Хохрякова);
  • с 6:00 до 1:00: Береговая (от Краснооктябрьской до Поперечной); Поперечная (от Заозерной до Береговой); Красноармейская (от Заозерной до Береговой).

Водителям рекомендуют быть внимательнее на дорогах, следить за временными знаками и соблюдать ПДД. Для объезда перекрытых участков предлагается использовать улицы 50 лет Октября и Малыгина.

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В Тюмени 9 мая полностью перекроют движение на ряде центральных улиц из-за проведения «Бессмертного полка» и других праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Об этом сообщили в администрации города. Ограничения начнут действовать с раннего утра. Будут перекрыты следующие дороги: Водителям рекомендуют быть внимательнее на дорогах, следить за временными знаками и соблюдать ПДД. Для объезда перекрытых участков предлагается использовать улицы 50 лет Октября и Малыгина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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