Дороги будут перекрыты с 6:00
В Тюмени 9 мая полностью перекроют движение на ряде центральных улиц из-за проведения «Бессмертного полка» и других праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Об этом сообщили в администрации города.
Ограничения начнут действовать с раннего утра. Будут перекрыты следующие дороги:
- с 6:00 до 14:30: в границах улиц Ямской и Луначарского (от Казанской до Коммунистической); Республики и Ленина (от Коммунистической до Мельникайте); Мориса Тореза, Профсоюзная, Орджоникидзе, Первомайская, Челюскинцев (от Герцена до Хохрякова);
- с 6:00 до 23:50: Водопроводная (от Республики до Хохрякова); 8 Марта (от Республики до Хохрякова); Володарского (от Водопроводной до 8 Марта);
- с 20:00 до 1:00: Ямская и Луначарского (от Казанской до Коммунистической); Республики и Ленина (от Коммунистической до Первомайской); Мориса Тореза, Профсоюзная, Орджоникидзе, Первомайская, Челюскинцев (от Герцена до Хохрякова);
- с 6:00 до 1:00: Береговая (от Краснооктябрьской до Поперечной); Поперечная (от Заозерной до Береговой); Красноармейская (от Заозерной до Береговой).
Водителям рекомендуют быть внимательнее на дорогах, следить за временными знаками и соблюдать ПДД. Для объезда перекрытых участков предлагается использовать улицы 50 лет Октября и Малыгина.
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