Ликвидированы два боевика, напавшие на полицейских в Махачкале

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Полицейским удалось ликвидировать двух боевиков
Полицейским удалось ликвидировать двух боевиков Фото:
новость из сюжета
В Махачкале неизвестные открыли огонь по ГИБДД

Полицейским удалось ликвидировать двух злоумышленников, напавших на патруль ДПС ГИБДД в Махачкале. Об этом сообщил начальник отдела пресс-службы и информатизации администрации Советского района столицы Дагестана Абдулла Камилов

«По имеющейся у нас информации, двое боевиков были нейтрализованы», — написал он в Telegram. Представитель администрации попросил жителей не выходить на улицу, так как операция по поимке других нападавших продолжается.

Около 14:20 5 мая на патруль ДПС ГИБДД было совершено нападение. Погибли трое полицейских.

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Полицейским удалось ликвидировать двух злоумышленников, напавших на патруль ДПС ГИБДД в Махачкале. Об этом сообщил начальник отдела пресс-службы и информатизации администрации Советского района столицы Дагестана Абдулла Камилов «По имеющейся у нас информации, двое боевиков были нейтрализованы», — написал он в Telegram. Представитель администрации попросил жителей не выходить на улицу, так как операция по поимке других нападавших продолжается. Около 14:20 5 мая на патруль ДПС ГИБДД было совершено нападение. Погибли трое полицейских.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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