Ликвидированы два боевика, напавшие на полицейских в Махачкале

Полицейским удалось ликвидировать двух злоумышленников, напавших на патруль ДПС ГИБДД в Махачкале. Об этом сообщил начальник отдела пресс-службы и информатизации администрации Советского района столицы Дагестана Абдулла Камилов
«По имеющейся у нас информации, двое боевиков были нейтрализованы», — написал он в Telegram. Представитель администрации попросил жителей не выходить на улицу, так как операция по поимке других нападавших продолжается.
Около 14:20 5 мая на патруль ДПС ГИБДД было совершено нападение. Погибли трое полицейских.
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