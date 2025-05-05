В Челябинске изменили маршруты автобусов по двум популярным направлениям. Схема

В Челябинске запустили временные автобусы №14а и №52а
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Автобусы изменят маршруты из-за ремонта путепровода на Троицком тракте
Автобусы изменят маршруты из-за ремонта путепровода на Троицком тракте Фото:

В Челябинске из-за ремонта путепровода на Троицком тракте автобусы №14 и №52 с 1 мая следуют по измененным маршрутам. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«В связи с ремонтом путепровода на Троицком тракте автобусы №14 и №52 с 1 мая направлены по измененным трассам. Для удобства пассажиров к измененным маршрутам добавлена литера „а“», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Автобусы №14а проследуют от Новосинеглазово по Троицкому тракту на Меридиан, а далее по улицам Свободы, Ленина, Воровского, Блюхера. И через Уфимский тракт выедут на АМЗ. По маршруту запустят десять автобусов большого класса. Интервал движения не превысит 20 минут.

Автобусы №52а поедут от ТК Кольцо по улицам Блюхера, Воровского, Доватора, Свободы, далее через Меридиан и Троицкий тракт в поселок Исаково. Маршрут будут обслуживать два автобуса большого класса.

В центре Челябинска 7 мая для репетиции парада Победы перекроют движение для транспорта с 12:00 до 18:00. Картой закрытых участков ранее поделились в администрации города.

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В Челябинске из-за ремонта путепровода на Троицком тракте автобусы №14 и №52 с 1 мая следуют по измененным маршрутам. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. «В связи с ремонтом путепровода на Троицком тракте автобусы №14 и №52 с 1 мая направлены по измененным трассам. Для удобства пассажиров к измененным маршрутам добавлена литера „а“», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Автобусы №14а проследуют от Новосинеглазово по Троицкому тракту на Меридиан, а далее по улицам Свободы, Ленина, Воровского, Блюхера. И через Уфимский тракт выедут на АМЗ. По маршруту запустят десять автобусов большого класса. Интервал движения не превысит 20 минут. Автобусы №52а поедут от ТК Кольцо по улицам Блюхера, Воровского, Доватора, Свободы, далее через Меридиан и Троицкий тракт в поселок Исаково. Маршрут будут обслуживать два автобуса большого класса. В центре Челябинска 7 мая для репетиции парада Победы перекроют движение для транспорта с 12:00 до 18:00. Картой закрытых участков ранее поделились в администрации города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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