В Челябинске из-за ремонта путепровода на Троицком тракте автобусы №14 и №52 с 1 мая следуют по измененным маршрутам. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«В связи с ремонтом путепровода на Троицком тракте автобусы №14 и №52 с 1 мая направлены по измененным трассам. Для удобства пассажиров к измененным маршрутам добавлена литера „а“», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Автобусы №14а проследуют от Новосинеглазово по Троицкому тракту на Меридиан, а далее по улицам Свободы, Ленина, Воровского, Блюхера. И через Уфимский тракт выедут на АМЗ. По маршруту запустят десять автобусов большого класса. Интервал движения не превысит 20 минут.
Автобусы №52а поедут от ТК Кольцо по улицам Блюхера, Воровского, Доватора, Свободы, далее через Меридиан и Троицкий тракт в поселок Исаково. Маршрут будут обслуживать два автобуса большого класса.
В центре Челябинска 7 мая для репетиции парада Победы перекроют движение для транспорта с 12:00 до 18:00. Картой закрытых участков ранее поделились в администрации города.
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