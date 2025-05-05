Происшествия В Екатеринбурге объявили награду за поимку убийцы женщины на жд-станции 05 мая 2025 в 17:54 Размер текста - 17 + Трагедия произошла утром 26 апреля (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета На жд-станции нашли труп екатеринбурженки Родные зверски убитой 63-летней Тамары Грибановой на жд-станции «Чапаевская» в Екатеринбурге объявили награду за информацию о преступнике. Об этом URA.RU рассказала юрист Юлия Липинская (представляет интересы семьи). «За достоверную информацию о преступнике готовы заплатить 300 тысяч рублей. Возможно, вы видели момент убийства. Или можете описать внешний вид и особые приметы [преступника]», — сказала Липинская. Анонимность гарантируется. Убийство произошло утром 26 апреля. По предварительным данным, Грибанову зарезали. Известно, что женщина в день гибели собиралась на день рождения к подруге в Белоярский. Мотив преступника неясен. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Родные зверски убитой 63-летней Тамары Грибановой на жд-станции «Чапаевская» в Екатеринбурге объявили награду за информацию о преступнике. Об этом URA.RU рассказала юрист Юлия Липинская (представляет интересы семьи). «За достоверную информацию о преступнике готовы заплатить 300 тысяч рублей. Возможно, вы видели момент убийства. Или можете описать внешний вид и особые приметы [преступника]», — сказала Липинская. Анонимность гарантируется. Убийство произошло утром 26 апреля. По предварительным данным, Грибанову зарезали. Известно, что женщина в день гибели собиралась на день рождения к подруге в Белоярский. Мотив преступника неясен. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям