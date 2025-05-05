В Екатеринбурге объявили награду за поимку убийцы женщины на жд-станции

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ЖД станция Пермь сортировочная. Пермь, электропоезд, электрички, жд стрелка, железная дорога
Трагедия произошла утром 26 апреля (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
На жд-станции нашли труп екатеринбурженки

Родные зверски убитой 63-летней Тамары Грибановой на жд-станции «Чапаевская» в Екатеринбурге объявили награду за информацию о преступнике. Об этом URA.RU рассказала юрист Юлия Липинская (представляет интересы семьи).

«За достоверную информацию о преступнике готовы заплатить 300 тысяч рублей. Возможно, вы видели момент убийства. Или можете описать внешний вид и особые приметы [преступника]», — сказала Липинская. Анонимность гарантируется.

Убийство произошло утром 26 апреля. По предварительным данным, Грибанову зарезали. Известно, что женщина в день гибели собиралась на день рождения к подруге в Белоярский. Мотив преступника неясен. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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Родные зверски убитой 63-летней Тамары Грибановой на жд-станции «Чапаевская» в Екатеринбурге объявили награду за информацию о преступнике. Об этом URA.RU рассказала юрист Юлия Липинская (представляет интересы семьи). «За достоверную информацию о преступнике готовы заплатить 300 тысяч рублей. Возможно, вы видели момент убийства. Или можете описать внешний вид и особые приметы [преступника]», — сказала Липинская. Анонимность гарантируется. Убийство произошло утром 26 апреля. По предварительным данным, Грибанову зарезали. Известно, что женщина в день гибели собиралась на день рождения к подруге в Белоярский. Мотив преступника неясен. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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