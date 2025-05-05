Текслер поблагодарил Гергиева за будущий концерт в Челябинске. Фото

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Валерий Гергиев даст единственный концерт в Челябинске
Валерий Гергиев даст единственный концерт в Челябинске Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил маэстро симфонических оркестров Валерия Гергиева за проведение концерта в Челябинске. Он состоится сегодня, 5 мая.

«В этом году специальную программу традиционного Пасхального фестиваля представляет объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров. Признателен Валерию Абисаловичу за постоянное внимание, которое он уделяет Челябинской области и нашим слушателям», — подчеркнул Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что челябинцы очень ценят такое внимание. Единственный концерт в Челябинске пройдет 5 мая в рамках XXIV Московского Пасхального фестиваля.

Алексей Текслер и Валерий Гергиев
Алексей Текслер и Валерий Гергиев
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил маэстро симфонических оркестров Валерия Гергиева за проведение концерта в Челябинске. Он состоится сегодня, 5 мая. «В этом году специальную программу традиционного Пасхального фестиваля представляет объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров. Признателен Валерию Абисаловичу за постоянное внимание, которое он уделяет Челябинской области и нашим слушателям», — подчеркнул Текслер в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что челябинцы очень ценят такое внимание. Единственный концерт в Челябинске пройдет 5 мая в рамках XXIV Московского Пасхального фестиваля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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