Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил маэстро симфонических оркестров Валерия Гергиева за проведение концерта в Челябинске. Он состоится сегодня, 5 мая.
«В этом году специальную программу традиционного Пасхального фестиваля представляет объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров. Признателен Валерию Абисаловичу за постоянное внимание, которое он уделяет Челябинской области и нашим слушателям», — подчеркнул Текслер в своем telegram-канале.
Глава региона отметил, что челябинцы очень ценят такое внимание. Единственный концерт в Челябинске пройдет 5 мая в рамках XXIV Московского Пасхального фестиваля.
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