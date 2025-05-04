04 мая 2025

В Новом Уренгое разгорается скандал вокруг строительства лыжной базы на 1,3 млрд рублей

Прокуратура ЯНАО требует расторгнуть сделку мэрии Нового Уренгоя на 1,3 млрд
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура направила исковое заявление в суд
Прокуратура направила исковое заявление в суд Фото:

Прокуратура ЯНАО требует расторгнуть сделку администрации Нового Уренгоя с тюменской компанией «Гарант», которая в октябре 2023 года взяла на себя обязательства по строительству лыжной базы-стадиона с лыжероллерной трассой стоимостью 1,322 млрд рублей. Истец намерен взыскать с подрядчика 237 млн рублей, следует из карточки дела.

В Новом Уренгое разгорается скандал вокруг строительства дорогостоящей лыжной базы-стадиона с лыжероллерной трассой стоимостью 1,322 млрд рублей. В Арбитражный суд Ямала поступило исковое заявление окружной прокуратуры, которая требует признать сделку с подрядчиком ООО «Гарант» недействительной.

Надзорное ведомство намерено вернуть в бюджет города 237 млн рублей. Для участия в судебном разбирательстве в качестве третьего лица привлечена администрация Нового Уренгоя. Следующее заседание состоится 19 июня 2025 года.

По данным ЕИС «Закупки», договор был заключен с городским управлением муниципального хозяйства в октябре 2023 года. Между тем, контракт исполнен всего на 96,4 млн рублей. Последняя счет-фактура поступила от подрядчика 23 апреля 2025 года на сумму 50 млн 299 тысяч рублей.

ООО «Гарант» — строительная компания из Тюмени, занимается, в частности, ремонтом мостов в Кургане. Руководит ею бизнесмен Дмитрий Бабич. В январе 2025 года его компания была оштрафована за нарушение антикоррупционного законодательства. В фирму устроили бывшего заместителя главы Кургана Андрея Плешкова на должность руководителя и не уведомили об этом муниципалитет как бывшего работодателя.

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Прокуратура ЯНАО требует расторгнуть сделку администрации Нового Уренгоя с тюменской компанией «Гарант», которая в октябре 2023 года взяла на себя обязательства по строительству лыжной базы-стадиона с лыжероллерной трассой стоимостью 1,322 млрд рублей. Истец намерен взыскать с подрядчика 237 млн рублей, следует из карточки дела. В Новом Уренгое разгорается скандал вокруг строительства дорогостоящей лыжной базы-стадиона с лыжероллерной трассой стоимостью 1,322 млрд рублей. В Арбитражный суд Ямала поступило исковое заявление окружной прокуратуры, которая требует признать сделку с подрядчиком ООО «Гарант» недействительной. Надзорное ведомство намерено вернуть в бюджет города 237 млн рублей. Для участия в судебном разбирательстве в качестве третьего лица привлечена администрация Нового Уренгоя. Следующее заседание состоится 19 июня 2025 года. По данным ЕИС «Закупки», договор был заключен с городским управлением муниципального хозяйства в октябре 2023 года. Между тем, контракт исполнен всего на 96,4 млн рублей. Последняя счет-фактура поступила от подрядчика 23 апреля 2025 года на сумму 50 млн 299 тысяч рублей. ООО «Гарант» — строительная компания из Тюмени, занимается, в частности, ремонтом мостов в Кургане. Руководит ею бизнесмен Дмитрий Бабич. В январе 2025 года его компания была оштрафована за нарушение антикоррупционного законодательства. В фирму устроили бывшего заместителя главы Кургана Андрея Плешкова на должность руководителя и не уведомили об этом муниципалитет как бывшего работодателя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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