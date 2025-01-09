Из-за работы экс-зама мэра Кургана Плешкова тюменская фирма заплатит штраф

Тюменской фирме «Гарант» придется заплатить штраф из-за трудоустройства бывшего заместителя главы Кургана Андрея Плешкова на должность руководителя строительной фирмы «Архитектура». Он был назначен на этот пост без уведомления, что считается нарушением антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает прокуратура Курганской области. Ранее Плешков курировал компании бизнесмена Дмитрия Бабича, которые были на подряде по контрактам администрации.
«Заместитель генерального директора ООО „Гарант“ при приеме на работу экс- директора департамента не направил в установленный законом срок соответствующее уведомление о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим. По данному факту руководителю внесено представление, должностному и юридическому лицам назначен штраф в 70 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале ведомства.
Экс-заместитель главы Кургана Андрей Плешков был назначен генеральным директором строительной компании «Архитектура» летом 2024 года. Компания была создана тюменским бизнесменом Дмитрием Бабичем, с которым бывший чиновник имел прямые контакты, работая в мэрии. Фирмы «Гарант» и «Альфа Строй», которыми владеет Бабич, занимались в Кургане ремонтом мостов. После назначения трудоустройством Плешкова заинтересовалась прокуратура и спустя несколько месяцев он покинул пост руководителя фирмы-застройщика.
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