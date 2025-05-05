В Екатеринбурге подорожала готовая еда из магазинов «Жизньмарт», такую тенденцию заметили читатели URA.RU. При этом, по их словам, скачок цен произошел резко и неожиданно, теперь покупатели планируют переходить на домашнюю еду, отказавшись от покупной.
«Придется готовить дома, в „Жизньмарте“ все внезапно и резко подорожало минимум рублей на 20-30, раньше я покупал фрикадельки или наггетсы с картошкой, они были самыми дешевыми, и у меня в итоге обед получался на 300 рублей с небольшим, а сейчас почти 400 рублей», — заявил один из покупателей.
Судя по данным из чеков, предоставленных екатеринбуржцами, с ноября 2024-го онигири с сурими стало стоить 130 рублей вместо 119 рублей (+9,24%), рисовая каша на кокосовом молоке подорожала на 4,02% — до 155 рублей. А блинчики с ветчиной, например, изменились в цене на 27,2%, теперь их продают за 210 рублей.
«Мы максимально сдерживаем рост цен — в целом по нашей сети с начала года он составил всего 4,2%. Это незначительные изменения, учитывая, что в прошлом году роста цен не было. Кроме того, „Жизньмарт“ — единственный федеральный ритейлер, предлагающий готовую еду со сроком годности до 72 часов», — прокомментировали в компании.
Там же уточнили, что готовая продукция конкурентов хранится от семи до 30 дней благодаря консервантам, что снижает стоимость, но может негативно сказываться на здоровье. «Сравнивать стоимость нашей готовой еды с другими сетями не стоит», — призвали в «Жизньмарте».
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