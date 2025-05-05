ЛДПР не станет тянуть с заменой тюменского депутата Госдумы Маркова, ушедшего в Минприроды

Высший совет ЛДПР будет рассматривать вопрос о передаче мандата депутата Госдумы Евгения Маркова, уходящего в министерство природных ресурсов и экологии РФ. По словам источника агентства в политическом сообществе, это произойдет после того, как Госдума официально освободит Маркова от депутатских полномочий. Затем мандат будет передан выбранному кандидату через ЦИК.
«Заседание высшего совета партии ориентировочно состоится на следующей неделе», — сообщил URA.RU источник. Точную дату заседания собеседник не назвал.
Агентство запросило комментарий в пресс-службе партии. Там пообещали предоставить ответ позднее.
Мандат Евгения Маркова, будет передан по списку, с которым партия шла на выборы в Госдуму в 2021 году. Следом за ним в списке ЛДПР по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО стоят: вице-спикер тюменской областной думы Владимир Сысоев, замглавы фракции в регпарламенте Иван Вершинин, глава фракции в думе ХМАО Виктор Сысун, депутаты тюменской областной думы Глеб Трубин и Артем Зайцев, депутат гордумы Тюмени Дмитрий Елагин.
Как ранее сообщало URA.RU, Евгений Марков был назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ 30 апреля. Позднее политик сообщил, что официально сложит депутатский мандат 13 мая.
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