URA.RU выяснило: очевидцы перестрелки в Махачкале укрылись в ближайшей фотостудии

В Махачкале произошла стрельба по патрульному автомобилю ДПС. Фотостудия, расположенная неподалеку от места происшествия, оказалась одним из убежищ для людей, оказавшихся рядом во время перестрелки. Сотрудница фотостудии рассказала подробности URA.RU.
«Мы сами попросили людей, которые около нас были, чтобы они зашли, спрятались», — рассказала работник фотостудии корреспонденту URA.RU. Сотрудники звали людей, которые находились поблизости, укрыться у них. Люди находились в панике.
По информации Минздрава Дагестана, в результате перестрелки погиб один сотрудник полиции, еще двое получили тяжелые ранения. Всего пострадали семь человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с инцидентом.
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