«Росатом» подал иск на 228 млрд рублей против Fortum и Outokumpu за срыв проекта

Структуры «Росатома» подали иск на 227,8 млрд рублей к финским компаниям Fortum и Outokumpu за убытки, связанные с расторжением контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Об этом сообщает Арбитражный суд Москвы
"Исковое заявление поступило в суд 30 апреля, сумма исковых требований — 227 792 053 393 рублей", — говорится в карточке дела. Иск АО «ТВЭЛ», АО «Русатом энерго интернешнл» и RAOS Project Oy касается возмещения убытков от неправомерного расторжения EPC-контракта, нарушений акционерного и топливного соглашений, а также отказа в возврате займа. Fortum и Outokumpu были миноритарными акционерами проекта.
Контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии, подписанный в 2013 году с Fennovoima, оценивался в 7–7,5 млрд евро. В мае 2022 года Fennovoima разорвала контракт с RAOS Project, обвинив «Росатом» в задержках. В декабре 2022 года международный совет по разрешению споров признал расторжение контракта и отказ в приемке работ незаконными. «Росатом» продолжает защищать свои интересы, включая ранее поданные иски к Fennovoima на три млрд долларов в международных арбитражах.
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