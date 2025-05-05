Тюменка Натали Павлик займет должность в правительстве Германии

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На новом посту Натали Павлик будет курировать вопросы миграции и интеграции
На новом посту Натали Павлик будет курировать вопросы миграции и интеграции Фото:

Уроженка села Восток (Тюменская область) Натали Павлик займет пост госминистра в правительстве Германии. Об этом сообщает ТАСС.

«Уроженка России, 32-летняя Натали Павлик (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) займет в новом правительстве Германии пост госминистра, уполномоченной по вопросам миграции, беженцев и интеграции. Как сообщается на сайте СДПГ, Павлик родилась в поселке Восток в Тюменской области и прибыла в детском возрасте в Германию как репатриантка», — указано в сообщении.

Натали Павлик в возрасте семи лет вместе с семьей переехала в Германию. Политическую карьеру начала в 20-летнем возрасте, когда стала депутатом городского совета Бад Наухайма. Родители Натали работали по профессиям, не связанным с политикой: мать была нянечкой в детском саду, а отец — водителем в совхозе. На новом посту Павлик займется вопросами интеграции, поддержки семей и развития программ для пожилых людей в регионе.

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Уроженка села Восток (Тюменская область) Натали Павлик займет пост госминистра в правительстве Германии. Об этом сообщает ТАСС. «Уроженка России, 32-летняя Натали Павлик (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) займет в новом правительстве Германии пост госминистра, уполномоченной по вопросам миграции, беженцев и интеграции. Как сообщается на сайте СДПГ, Павлик родилась в поселке Восток в Тюменской области и прибыла в детском возрасте в Германию как репатриантка», — указано в сообщении. Натали Павлик в возрасте семи лет вместе с семьей переехала в Германию. Политическую карьеру начала в 20-летнем возрасте, когда стала депутатом городского совета Бад Наухайма. Родители Натали работали по профессиям, не связанным с политикой: мать была нянечкой в детском саду, а отец — водителем в совхозе. На новом посту Павлик займется вопросами интеграции, поддержки семей и развития программ для пожилых людей в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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