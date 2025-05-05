Тюменка Натали Павлик займет должность в правительстве Германии

Уроженка села Восток (Тюменская область) Натали Павлик займет пост госминистра в правительстве Германии. Об этом сообщает ТАСС.
«Уроженка России, 32-летняя Натали Павлик (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) займет в новом правительстве Германии пост госминистра, уполномоченной по вопросам миграции, беженцев и интеграции. Как сообщается на сайте СДПГ, Павлик родилась в поселке Восток в Тюменской области и прибыла в детском возрасте в Германию как репатриантка», — указано в сообщении.
Натали Павлик в возрасте семи лет вместе с семьей переехала в Германию. Политическую карьеру начала в 20-летнем возрасте, когда стала депутатом городского совета Бад Наухайма. Родители Натали работали по профессиям, не связанным с политикой: мать была нянечкой в детском саду, а отец — водителем в совхозе. На новом посту Павлик займется вопросами интеграции, поддержки семей и развития программ для пожилых людей в регионе.
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