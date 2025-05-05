Руководитель предприятия по забою оленей в ЯНАО удостоен госнаграды от Путина

Передприятие Мальцева занимается переработкой оленины
Директор МУП «Ямальские олени» Евгений Мальцев удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Указ о награждении подписал Владимир Путин.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства РФ“ — директор МУП по забою оленей и переработке продукции „Ямальские олени“ Евгений Мальцев»,– сообщается в Указе президента РФ от 5 мая 2025 года.
Предприятие «Ямальские олени» поставляет мясо в большинство государственных учреждений ЯНАО. На Ямале работает с 2002 года.
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