Руководитель предприятия по забою оленей в ЯНАО удостоен госнаграды от Путина

Директор фирмы «Ямальские олени» стал заслуженным работником сельского хозяйства
© Служба новостей «URA.RU»
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Передприятие Мальцева занимается переработкой оленины
Передприятие Мальцева занимается переработкой оленины Фото:

Директор МУП «Ямальские олени» Евгений Мальцев удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Указ о награждении подписал Владимир Путин.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства РФ“ — директор МУП по забою оленей и переработке продукции „Ямальские олени“ Евгений Мальцев»,– сообщается в Указе президента РФ от 5 мая 2025 года.

Предприятие «Ямальские олени» поставляет мясо в большинство государственных учреждений ЯНАО. На Ямале работает с 2002 года. 

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Директор МУП «Ямальские олени» Евгений Мальцев удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Указ о награждении подписал Владимир Путин. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства РФ“ — директор МУП по забою оленей и переработке продукции „Ямальские олени“ Евгений Мальцев»,– сообщается в Указе президента РФ от 5 мая 2025 года. Предприятие «Ямальские олени» поставляет мясо в большинство государственных учреждений ЯНАО. На Ямале работает с 2002 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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