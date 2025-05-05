Жительница курской деревни ранена украинским дроном

Пострадавшая женщина будет доставлена в больницу (фото из архива)
новость из сюжетаВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области
Жительница курской деревни получила ранение в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Атаке подвергся жилой дом в деревне Лещиновке Глушковского района. «61-летняя женщина получила осколочные ранения, ее состояние — средней тяжести», — сообщил Хинштейн в Telegram. Пострадавшую везут в больницу.
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