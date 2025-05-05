Жительница курской деревни ранена украинским дроном

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Пострадавшая женщина будет доставлена в больницу (фото из архива)
Пострадавшая женщина будет доставлена в больницу (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
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Жительница курской деревни получила ранение в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Атаке подвергся жилой дом в деревне Лещиновке Глушковского района. «61-летняя женщина получила осколочные ранения, ее состояние — средней тяжести», — сообщил Хинштейн в Telegram. Пострадавшую везут в больницу.

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Жительница курской деревни получила ранение в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Атаке подвергся жилой дом в деревне Лещиновке Глушковского района. «61-летняя женщина получила осколочные ранения, ее состояние — средней тяжести», — сообщил Хинштейн в Telegram. Пострадавшую везут в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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