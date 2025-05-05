Трамп назвал большим достижением анонсированное Россией перемирие

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение России о введении трехдневного перемирия в мае относительно украинского конфликта, назвав его важным этапом урегулирования. Трамп подчеркнул, что объявленное перемирие имеет большое значение, учитывая сложности, с которыми столкнулись стороны при попытках начать переговоры.
«Это уже многое, если учитывать то, с чего пришлось начать по урегулированию конфликта», — сказал Трамп. Его выступление транслировалось онлайн на официальном сайте Белого дома.
Ранее Дональд Трамп выступил за то, чтобы режим прекращения огня на территории Украины был установлен на постоянной основе. Так он отреагировал на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Победы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
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