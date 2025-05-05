Центральные улицы Екатеринбурга наглухо перекрыли для очередной репетиции парада Победы в Великой Отечественной войне. Больше кадров с тренировки военных — в фоторепортаже URA.RU.
Несколько танков и другой тяжелой военной техники проехались у здания администрации. По перекрытым улицам также маршем прошлись вооруженные военные.
Ограничения движения продлятся до 04:00 6 мая. Следующая репетиция перед парадом состоится 7 мая с 05:00 до 12:00 следующего дня. Запрет также будет действовать и для электросамокатов. Ранее URA.RU публиковало подробную карту перекрытий.
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