05 мая 2025

Центр Екатеринбурга перекрыли ради военных на танках. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральные улицы будут перекрыты до утра
Центральные улицы будут перекрыты до утра Фото:

Центральные улицы Екатеринбурга наглухо перекрыли для очередной репетиции парада Победы в Великой Отечественной войне. Больше кадров с тренировки военных — в фоторепортаже URA.RU.

Несколько танков и другой тяжелой военной техники проехались у здания администрации. По перекрытым улицам также маршем прошлись вооруженные военные.

Ограничения движения продлятся до 04:00 6 мая. Следующая репетиция перед парадом состоится 7 мая с 05:00 до 12:00 следующего дня. Запрет также будет действовать и для электросамокатов. Ранее URA.RU публиковало подробную карту перекрытий.

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Центральные улицы Екатеринбурга наглухо перекрыли для очередной репетиции парада Победы в Великой Отечественной войне. Больше кадров с тренировки военных — в фоторепортаже URA.RU. Несколько танков и другой тяжелой военной техники проехались у здания администрации. По перекрытым улицам также маршем прошлись вооруженные военные. Ограничения движения продлятся до 04:00 6 мая. Следующая репетиция перед парадом состоится 7 мая с 05:00 до 12:00 следующего дня. Запрет также будет действовать и для электросамокатов. Ранее URA.RU публиковало подробную карту перекрытий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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