04 мая 2025

Центр Екатеринбурга перекроют ради военных. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы будут перекрывать несколько дней подряд
Улицы будут перекрывать несколько дней подряд Фото:

Центральные улицы Екатеринбурга перекроют на время репетиции парада Победы в Великой Отечественной. Ограничения введут 5 мая с 20:00 до 04:00 6 мая, а также 7 мая с 06:00 до 12:00.

За порядком буду следить военные и силовики. В центре уральской столицы нельзя будет проехать по:

  • проспекту Ленина, от Карла Либкнехта до Репина;
  • улице Репина, от Верх-Исетского бульвара до Малышева;
  • улице Татищева, от Репина до Мельникова;
  • улице Московской, от переулка Пестеревский до Малышева;
  • улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
  • улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома №10 по Бориса Ельцина;
  • улице Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;
  • улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;
  • улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;
  • улице Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;
  • улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года;
  • улице Хохрякова, от Малышева до проспекта Ленина;
  • улице Сакко и Ванцетти, от Антона Валека до проспекта Ленина;
  • улице Шейнкмана, от переулка Пестеревский до проспекта Ленина.

Также движение будет закрыто:

  • по улице Окраинная, от Палисадной до Дорожной;
  • по улице Палисадная, от Окраинной до 2-й Новосибирской;
  • по улице Зенитчиков, от Палисадной до Братской;
  • по улице Патриса Лумумбы, от Братской до Московской;
  • по улице Московская, от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;
  • по пандусам транспортной развязки на улице Московская;
  • по улице Посадской, от Большакова до Пальмиро Тольятти;
  • по улице Пальмиро Тольятти, от Посадской до Московской.

Ограничения введут и на езду на электросамокатах в ночь с 8 на 9 мая в 00:10. Продлятся они до 5:00 утра 10 мая. Помимо этого, запрет будет действовать 5 мая с 20:00 до 2:00 6 мая и 7 мая с 9:00 до 16:00.

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Центральные улицы Екатеринбурга перекроют на время репетиции парада Победы в Великой Отечественной. Ограничения введут 5 мая с 20:00 до 04:00 6 мая, а также 7 мая с 06:00 до 12:00. За порядком буду следить военные и силовики. В центре уральской столицы нельзя будет проехать по: Также движение будет закрыто: Ограничения введут и на езду на электросамокатах в ночь с 8 на 9 мая в 00:10. Продлятся они до 5:00 утра 10 мая. Помимо этого, запрет будет действовать 5 мая с 20:00 до 2:00 6 мая и 7 мая с 9:00 до 16:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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