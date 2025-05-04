Улицы будут перекрывать несколько дней подряд
Центральные улицы Екатеринбурга перекроют на время репетиции парада Победы в Великой Отечественной. Ограничения введут 5 мая с 20:00 до 04:00 6 мая, а также 7 мая с 06:00 до 12:00.
За порядком буду следить военные и силовики. В центре уральской столицы нельзя будет проехать по:
- проспекту Ленина, от Карла Либкнехта до Репина;
- улице Репина, от Верх-Исетского бульвара до Малышева;
- улице Татищева, от Репина до Мельникова;
- улице Московской, от переулка Пестеревский до Малышева;
- улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
- улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома №10 по Бориса Ельцина;
- улице Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;
- улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;
- улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;
- улице Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;
- улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года;
- улице Хохрякова, от Малышева до проспекта Ленина;
- улице Сакко и Ванцетти, от Антона Валека до проспекта Ленина;
- улице Шейнкмана, от переулка Пестеревский до проспекта Ленина.
Также движение будет закрыто:
- по улице Окраинная, от Палисадной до Дорожной;
- по улице Палисадная, от Окраинной до 2-й Новосибирской;
- по улице Зенитчиков, от Палисадной до Братской;
- по улице Патриса Лумумбы, от Братской до Московской;
- по улице Московская, от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;
- по пандусам транспортной развязки на улице Московская;
- по улице Посадской, от Большакова до Пальмиро Тольятти;
- по улице Пальмиро Тольятти, от Посадской до Московской.
Ограничения введут и на езду на электросамокатах в ночь с 8 на 9 мая в 00:10. Продлятся они до 5:00 утра 10 мая. Помимо этого, запрет будет действовать 5 мая с 20:00 до 2:00 6 мая и 7 мая с 9:00 до 16:00.
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