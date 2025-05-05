Россия должна сделать все возможное для разгрома возрождаемого на Западе нацизма — это стало одной из ключевых целей специальной военной операции на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Важнейшим уроком Великой Отечественной войны стала необходимость высокой политической бдительности в отношении фашизма и всех его разновидностей. В гитлеровской Германии он выступал под маской национал-социализма и нацеливался на установление мирового господства в виде кровавой диктатуры», — отметил Шойгу в своей статье, опубликованной в «Российской газете».
Секретарь Совбеза также отметил, что коллективный Запад не скрывает экспансионистского характера своей политики и ставит целью стратегическое поражение России. Для этого, по словам Шойгу, западные спецслужбы ведут широкомасштабную подрывную работу против России, а также вводят беспрецедентные экономические санкции, направленные на ухудшение качества жизни россиян и активизацию протестных настроений в обществе.
Шойгу подчеркнул, что нынешняя политика западных государств во многом схожа с действиями, предшествовавшими началу Второй мировой войны. Он обратил внимание на усиление военной активности НАТО вблизи российских рубежей, а также на рост антироссийских настроений в западных средствах массовой информации, расценивая это как признаки нарастающего противостояния. По мнению секретаря Совета безопасности, в сложившихся обстоятельствах России следует учитывать исторический опыт для обеспечения национальной безопасности и сохранения государственного суверенитета.
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