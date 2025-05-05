В НАТО и Евросоюзе реализуются программы, цель которых — подготовить страны Запада к возможному прямому военному столкновению с Россией. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей авторской статье «О значении уроков Великой Отечественной войны для обеспечения национальной безопасности в современных геополитических условиях».
«Подстрекаемые и опекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанесения стратегического поражения России», — отметил секретарь Совета безопасности РФ в материале, опубликованной в «Российской газете». Он также подчеркнул, что на фоне этой информационной кампании в НАТО и Евросоюзе запущены программы, направленные на подготовку коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией. «Эти агрессивные шаги, как и продолжающееся продвижение НАТО на восток, к границам России, в лучших традициях геббельсовской пропаганды обосновываются русофобскими измышлениями», — добавил Шойгу.
Шойгу также обратил внимание на то, что современные действия западных стран напоминают политику, предшествовавшую Второй мировой войне. Он отметил, что активизация военной инфраструктуры НАТО у российских границ и усиление антироссийской риторики в западных СМИ свидетельствуют о нарастающей конфронтации. По мнению секретаря Совбеза, в сложившейся ситуации России необходимо учитывать уроки прошлого для укрепления национальной безопасности и сохранения суверенитета.
Кроме того, по словам Шойгу, Европейские государства заинтересованы в продолжительной эскалации конфликта на территории Украины. По его мнению, страны Европы предпринимают усилия для максимального затягивания боевых действий на Украине.
Шойгу также подчеркнул, что западные государства препятствуют восстановлению нормальных дипломатических отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. Кроме того, он отметил, что подразделения вооруженных сил западных стран, находящиеся на украинской территории, будут рассматриваться российскими военными как законные объекты для нанесения ударов.
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