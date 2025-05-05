Собянин сообщил о падении беспилотника ВСУ на Каширском шоссе

На Каширском шоссе произошло падение беспилотного летательного аппарата, на месте работают оперативные службы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. О пострадавших не сообщается.
«На месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что, серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет.
Ранее Собянин сообщил, что Москва была атакована беспилотниками. Силы ПВО Минобороны отразили атаку пяти беспилотников. Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы.
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