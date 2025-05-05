05 мая 2025

Собянин сообщил о падении беспилотника ВСУ на Каширском шоссе

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Ранее Собянин сообщил о пяти БПЛА, летевших на Москву
Ранее Собянин сообщил о пяти БПЛА, летевших на Москву Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

На Каширском шоссе произошло падение беспилотного летательного аппарата, на месте работают оперативные службы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. О пострадавших не сообщается.

«На месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что, серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет.

Ранее Собянин сообщил, что Москва была атакована беспилотниками. Силы ПВО Минобороны отразили атаку пяти беспилотников. Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы.

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На Каширском шоссе произошло падение беспилотного летательного аппарата, на месте работают оперативные службы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. О пострадавших не сообщается. «На месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что, серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет. Ранее Собянин сообщил, что Москва была атакована беспилотниками. Силы ПВО Минобороны отразили атаку пяти беспилотников. Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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