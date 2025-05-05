Жители микрорайона Гальяно-Горбуновский массив (ГГМ) в Нижнем Тагиле обеспокоены тем, что канализационные стоки в течение месяца стекают в Тагильский пруд. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.
«ГГМ, Уральский проспект. Между ТЦ „Лента“ и ФОК „Президентский“ бежит канализация. Эти канализационные стоки бурными потоками прямиком стекают в Тагильский пруд! Все это течет там с апреля месяца. Никто никаких работ не производит, возможно даже не знают о ЧП», — говорится в публикации сообщества «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте». По словам автора, видео снято им вечером 5 мая.
В декабре прошлого года в этом районе уже фиксировался прорыв канализационных стоков. Тогда на месте работала аварийная бригада, а местным жителям был временно запрещен забор водопроводной воды для питья и гигиенических нужд.
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