05 мая 2025

Стоки из канализации стекают в Тагильский пруд, местные бьют тревогу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Нечистоты стекают в пруд уже в течение месяца
Нечистоты стекают в пруд уже в течение месяца Фото:

Жители микрорайона Гальяно-Горбуновский массив (ГГМ) в Нижнем Тагиле обеспокоены тем, что канализационные стоки в течение месяца стекают в Тагильский пруд. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«ГГМ, Уральский проспект. Между ТЦ „Лента“ и ФОК „Президентский“ бежит канализация. Эти канализационные стоки бурными потоками прямиком стекают в Тагильский пруд! Все это течет там с апреля месяца. Никто никаких работ не производит, возможно даже не знают о ЧП», — говорится в публикации сообщества «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте». По словам автора, видео снято им вечером 5 мая. 

В декабре прошлого года в этом районе уже фиксировался прорыв канализационных стоков. Тогда на месте работала аварийная бригада, а местным жителям был временно запрещен забор водопроводной воды для питья и гигиенических нужд.

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Жители микрорайона Гальяно-Горбуновский массив (ГГМ) в Нижнем Тагиле обеспокоены тем, что канализационные стоки в течение месяца стекают в Тагильский пруд. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях. «ГГМ, Уральский проспект. Между ТЦ „Лента“ и ФОК „Президентский“ бежит канализация. Эти канализационные стоки бурными потоками прямиком стекают в Тагильский пруд! Все это течет там с апреля месяца. Никто никаких работ не производит, возможно даже не знают о ЧП», — говорится в публикации сообщества «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте». По словам автора, видео снято им вечером 5 мая.  В декабре прошлого года в этом районе уже фиксировался прорыв канализационных стоков. Тогда на месте работала аварийная бригада, а местным жителям был временно запрещен забор водопроводной воды для питья и гигиенических нужд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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