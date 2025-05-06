Российский губернатор обвинил владельцев алкомаркетов в алкотерроризме

Собственники алкомаркетов несут ответственность за содействие алкогольному терроризму и способствуют серьезному демографическому упадку в России. такое мнение высказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
«На мой взгляд, распространение доступности алкоголя через алкомаркеты — ничто иное, как содействие демографическому кризису, увеличению количества потребления и, как следствие, росту количества преступлений», — заявил Филимонов, передает РБК. По его словам, отрицать наличие проблемы пьянства значит идти вразрез с очевидными фактами и статистическими данными различных организаций. Также он подчеркнул, что игнорировать проблему алкоголизации населения недопустимо.
С 1 марта 2025 года в Вологодской области действуют ограничения на продажу алкогольных напитков: купить спиртное в будние дни теперь можно только с 12:00 до 14:00. В апреле губернатор региона сообщил о закрытии 220 из 610 алкомаркетов в связи с ужесточением антиалкогольной политики. Однако после введения новых мер жители области стали чаще выезжать за алкоголем в соседние регионы.
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