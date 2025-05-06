США проявляют заинтересованность в редкоземельных полезных ископаемых Центральной Азии, поскольку украинских запасов недостаточно для удовлетворения потребностей Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание National Interest со ссылкой на аналитическую статью о стратегических ресурсах. По данным издания, Вашингтон рассматривает различные варианты расширения доступа к редкоземельным элементам, жизненно необходимым для американской промышленности и высокотехнологичных отраслей.
«Соглашение редкоземельных полезных ископаемых на Украине — это только первый шаг. На территории страны находится всего пять процентов мировых запасов редкоземельных элементов и 22 из 50 критически важных для США ресурсов», — указано в статье National Interest.
Издание отмечает, что мировая монополия на эти металлы по-прежнему принадлежит Китаю, однако США ищут альтернативные источники и рассматривают Центральную Азию как перспективный регион. «Штаты должны изучить дополнительные варианты добычи. Одним из них может стать Центральная Азия.
Согласно отчетам, там находится значительная часть мировых запасов редкоземельных минералов. Поскольку США надеются расширить доступ к редкоземельным элементам, установление более тесных связей со странами Центральной Азии имеет решающее значение», — подчеркивает National Interest.
Также в материале говорится, что страны Центральной Азии находятся в зоне совместных интересов России и Китая, что осложняет планы Вашингтона по получению доступа к стратегическим ресурсам региона. National Interest полагает, что для реализации своих намерений США придется конкурировать с Москвой и Пекином, чтобы обеспечить себе долю в добыче и поставках редкоземельных металлов из этого региона.
Украина и Соединенные Штаты заключили соглашение в сфере освоения полезных ископаемых, в рамках которого планируется создание совместного инвестиционного фонда. По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, контроль над национальными ресурсами останется за Киевом, а сотрудничество будет строиться на принципах равноправия.
Между тем, депутаты Верховной рады отметили, что финальный текст соглашения менее выгоден по сравнению с вариантом, который ранее предлагался президенту Владимиру Зеленскому перед инцидентом в Белом доме 28 февраля. В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина, находящаяся в процессе утраты суверенитета, теперь будет вынуждена расплачиваться своими природными ресурсами за получаемую военную помощь, передает RT.
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