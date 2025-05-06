В трех городах России ограничили работу аэропортов

В России временно приостановили работу сразу три аэропорта в центральной части страны из-за необходимости обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Ограничения затронули воздушные гавани в Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«... временные ограничения были также введены на работу аэропортов: Иваново (Южный); Нижний Новгород (Стригино); Ярославль (Туношна)», — написал Кореняко в своем официальном telegram-канале. Меры введены для предупреждения возможных инцидентов и в целях защиты пассажиров и персонала.
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