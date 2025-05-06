В трех городах России ограничили работу аэропортов

Аэропорты Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля временно приостановили работу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Три аэропорта РФ приостановили работу
Три аэропорта РФ приостановили работу Фото:

В России временно приостановили работу сразу три аэропорта в центральной части страны из-за необходимости обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Ограничения затронули воздушные гавани в Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«... временные ограничения были также введены на работу аэропортов: Иваново (Южный); Нижний Новгород (Стригино); Ярославль (Туношна)», — написал Кореняко в своем официальном telegram-канале. Меры введены для предупреждения возможных инцидентов и в целях защиты пассажиров и персонала.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России временно приостановили работу сразу три аэропорта в центральной части страны из-за необходимости обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Ограничения затронули воздушные гавани в Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «... временные ограничения были также введены на работу аэропортов: Иваново (Южный); Нижний Новгород (Стригино); Ярославль (Туношна)», — написал Кореняко в своем официальном telegram-канале. Меры введены для предупреждения возможных инцидентов и в целях защиты пассажиров и персонала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...