В Госдуме разъяснили, почему между майскими праздниками нет выходных дней

Дополнительные выходные между майскими праздниками стали бы серьезной нагрузкой на бюджет и могли бы негативно сказаться на экономике России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Так он объяснил, почему между выходными на майские праздники необходим период в несколько рабочих дней.
«Сделать дополнительные несколько выходных дней — это серьезная нагрузка, прежде всего, на бюджет федеральный, региональные и муниципальные бюджеты, коммерческих организаций, некоммерческих организаций. Вообще, дополнительный выходной — это удар по экономике. Поэтому нужно переносами учитывать позиции, желания граждан в майские праздники», — подчеркнул Нилов в разговоре с журналистами РИА Новости.
По словам депутата, тема переноса праздничных дней обсуждается уже два десятилетия, с тех пор как в России появились продолжительные новогодние каникулы. При этом он отметил, что большинство граждан поддерживают сохранение длинных выходных на Новый год, а правительство при планировании майских праздников старается учитывать пожелания населения через систему переносов.
Ярослав Нилов добавил, что в 2024 году многие россияне воспользовались возможностью оформить отпуск или договориться с работодателем о дополнительных выходных между праздничными датами в мае. Он считает, что введение новых официальных выходных не требуется: достаточно гибкости со стороны работодателей и эффективного использования уже существующих механизмов переноса. Парламентарий подчеркнул, что на фоне текущей нагрузки на экономику и состояния рынка труда необходимости в дополнительных законодательных инициативах нет.
В 2025 году россиян ожидают две серии длинных майских выходных — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая — благодаря переносу праздничных дней, совпавших с выходными. Такие переносы стали возможны в соответствии с Трудовым кодексом и постановлениями правительства.
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