В Госдуме разъяснили, почему между майскими праздниками нет выходных дней

Нилов: дополнительные выходные между майскими ударят по экономике страны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дополнительные выходные между майскими праздниками сильно ударили бы по экономике страны, заявил депутат Нилов
Дополнительные выходные между майскими праздниками сильно ударили бы по экономике страны, заявил депутат Нилов Фото:

Дополнительные выходные между майскими праздниками стали бы серьезной нагрузкой на бюджет и могли бы негативно сказаться на экономике России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Так он объяснил, почему между выходными на майские праздники необходим период в несколько рабочих дней. 

«Сделать дополнительные несколько выходных дней — это серьезная нагрузка, прежде всего, на бюджет федеральный, региональные и муниципальные бюджеты, коммерческих организаций, некоммерческих организаций. Вообще, дополнительный выходной — это удар по экономике. Поэтому нужно переносами учитывать позиции, желания граждан в майские праздники», — подчеркнул Нилов в разговоре с журналистами РИА Новости. 

По словам депутата, тема переноса праздничных дней обсуждается уже два десятилетия, с тех пор как в России появились продолжительные новогодние каникулы. При этом он отметил, что большинство граждан поддерживают сохранение длинных выходных на Новый год, а правительство при планировании майских праздников старается учитывать пожелания населения через систему переносов.

Ярослав Нилов добавил, что в 2024 году многие россияне воспользовались возможностью оформить отпуск или договориться с работодателем о дополнительных выходных между праздничными датами в мае. Он считает, что введение новых официальных выходных не требуется: достаточно гибкости со стороны работодателей и эффективного использования уже существующих механизмов переноса. Парламентарий подчеркнул, что на фоне текущей нагрузки на экономику и состояния рынка труда необходимости в дополнительных законодательных инициативах нет.

В 2025 году россиян ожидают две серии длинных майских выходных — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая — благодаря переносу праздничных дней, совпавших с выходными. Такие переносы стали возможны в соответствии с Трудовым кодексом и постановлениями правительства. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дополнительные выходные между майскими праздниками стали бы серьезной нагрузкой на бюджет и могли бы негативно сказаться на экономике России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Так он объяснил, почему между выходными на майские праздники необходим период в несколько рабочих дней.  «Сделать дополнительные несколько выходных дней — это серьезная нагрузка, прежде всего, на бюджет федеральный, региональные и муниципальные бюджеты, коммерческих организаций, некоммерческих организаций. Вообще, дополнительный выходной — это удар по экономике. Поэтому нужно переносами учитывать позиции, желания граждан в майские праздники», — подчеркнул Нилов в разговоре с журналистами РИА Новости.  По словам депутата, тема переноса праздничных дней обсуждается уже два десятилетия, с тех пор как в России появились продолжительные новогодние каникулы. При этом он отметил, что большинство граждан поддерживают сохранение длинных выходных на Новый год, а правительство при планировании майских праздников старается учитывать пожелания населения через систему переносов. Ярослав Нилов добавил, что в 2024 году многие россияне воспользовались возможностью оформить отпуск или договориться с работодателем о дополнительных выходных между праздничными датами в мае. Он считает, что введение новых официальных выходных не требуется: достаточно гибкости со стороны работодателей и эффективного использования уже существующих механизмов переноса. Парламентарий подчеркнул, что на фоне текущей нагрузки на экономику и состояния рынка труда необходимости в дополнительных законодательных инициативах нет. В 2025 году россиян ожидают две серии длинных майских выходных — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая — благодаря переносу праздничных дней, совпавших с выходными. Такие переносы стали возможны в соответствии с Трудовым кодексом и постановлениями правительства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...