Комментатор Губерниев назвал причину успеха челябинского «Трактора» на Кубке Гагарина

Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил успех челябинского хоккейного клуба «Трактор» на Кубке Гагарина. Он считает, что спортсменам помогает уральская энергетика.
«На биатлон ли в Челябинской области, или сейчас на хоккей в городе творится просто умопомрачение. Урал — это нечто особенное у нас. Там вот эта энергетика, может быть, Хозяйки Медной горы (мифический образ духа-хозяйки Уральских гор, — ред.), людей особенных, она вот на эту команду действует волшебнейшим образом. Я про „Трактор“ сейчас говорю», — поделился Губерниев в студии программы «Громко» на Матч ТВ.
Пятый матч серии Кубка Гагарина состоится 6 мая в Челябинске. «Трактору» для выхода в финал необходимо одержать победу над московским «Динамо». Предыдущая, четвертая, встреча с москвичами закончилась для челябинцев проигрышем. Счет серии — 3:1 в пользу черно-белых.
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