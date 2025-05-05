05 мая 2025

Комментатор Губерниев назвал причину успеха челябинского «Трактора» на Кубке Гагарина

Губерниев: «Трактору» на Кубке Гагарина помогает энергетика челябинцев
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Комментатор Дмитрий Губерниев считает уральцев особенными в плане спорта
Комментатор Дмитрий Губерниев считает уральцев особенными в плане спорта Фото:

Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил успех челябинского хоккейного клуба «Трактор» на Кубке Гагарина. Он считает, что спортсменам помогает уральская энергетика.

«На биатлон ли в Челябинской области, или сейчас на хоккей в городе творится просто умопомрачение. Урал — это нечто особенное у нас. Там вот эта энергетика, может быть, Хозяйки Медной горы (мифический образ духа-хозяйки Уральских гор, — ред.), людей особенных, она вот на эту команду действует волшебнейшим образом. Я про „Трактор“ сейчас говорю», — поделился Губерниев в студии программы «Громко» на Матч ТВ.

Пятый матч серии Кубка Гагарина состоится 6 мая в Челябинске. «Трактору» для выхода в финал необходимо одержать победу над московским «Динамо». Предыдущая, четвертая, встреча с москвичами закончилась для челябинцев проигрышем. Счет серии — 3:1 в пользу черно-белых.

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Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил успех челябинского хоккейного клуба «Трактор» на Кубке Гагарина. Он считает, что спортсменам помогает уральская энергетика. «На биатлон ли в Челябинской области, или сейчас на хоккей в городе творится просто умопомрачение. Урал — это нечто особенное у нас. Там вот эта энергетика, может быть, Хозяйки Медной горы (мифический образ духа-хозяйки Уральских гор, — ред.), людей особенных, она вот на эту команду действует волшебнейшим образом. Я про „Трактор“ сейчас говорю», — поделился Губерниев в студии программы «Громко» на Матч ТВ. Пятый матч серии Кубка Гагарина состоится 6 мая в Челябинске. «Трактору» для выхода в финал необходимо одержать победу над московским «Динамо». Предыдущая, четвертая, встреча с москвичами закончилась для челябинцев проигрышем. Счет серии — 3:1 в пользу черно-белых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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