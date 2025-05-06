Глава Глушково Худяков опроверг данные об эвакуации жителей поселка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в поселке контролируемая
Ситуация в поселке контролируемая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава поселка Глушково Курской области Василий Худяков опроверг информацию о принудительной эвакуации местных жителей. Об этом он сообщил в своем официальном аккаунте во «ВКонтакте».

«Никакой эвакуации населения не проводится! Ситуация в поселке контролируемая», — подытожил Василий Худяков. По его словам, жители самостоятельно принимают решение о необходимости покинуть поселок или остаться в нем.

Также Худяков отметил, что часть курян, ранее покинувших Глушково, уже самостоятельно вернулась в населенный пункт. Руководство поселка держит ситуацию под контролем и следит за развитием событий.

Худяков, ранее разместивший на своей странице «ВКонтакте» сообщение об эвакуации жителей в связи с обострением ситуации, впоследствии удалил публикацию и принес извинения за проявленную эмоциональность. Он отметил, что вопрос о выезде из населенного пункта каждый житель должен решать самостоятельно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава поселка Глушково Курской области Василий Худяков опроверг информацию о принудительной эвакуации местных жителей. Об этом он сообщил в своем официальном аккаунте во «ВКонтакте». «Никакой эвакуации населения не проводится! Ситуация в поселке контролируемая», — подытожил Василий Худяков. По его словам, жители самостоятельно принимают решение о необходимости покинуть поселок или остаться в нем. Также Худяков отметил, что часть курян, ранее покинувших Глушково, уже самостоятельно вернулась в населенный пункт. Руководство поселка держит ситуацию под контролем и следит за развитием событий. Худяков, ранее разместивший на своей странице «ВКонтакте» сообщение об эвакуации жителей в связи с обострением ситуации, впоследствии удалил публикацию и принес извинения за проявленную эмоциональность. Он отметил, что вопрос о выезде из населенного пункта каждый житель должен решать самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...