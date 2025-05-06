Глава Глушково Худяков опроверг данные об эвакуации жителей поселка

Глава поселка Глушково Курской области Василий Худяков опроверг информацию о принудительной эвакуации местных жителей. Об этом он сообщил в своем официальном аккаунте во «ВКонтакте».
«Никакой эвакуации населения не проводится! Ситуация в поселке контролируемая», — подытожил Василий Худяков. По его словам, жители самостоятельно принимают решение о необходимости покинуть поселок или остаться в нем.
Также Худяков отметил, что часть курян, ранее покинувших Глушково, уже самостоятельно вернулась в населенный пункт. Руководство поселка держит ситуацию под контролем и следит за развитием событий.
Худяков, ранее разместивший на своей странице «ВКонтакте» сообщение об эвакуации жителей в связи с обострением ситуации, впоследствии удалил публикацию и принес извинения за проявленную эмоциональность. Он отметил, что вопрос о выезде из населенного пункта каждый житель должен решать самостоятельно.
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