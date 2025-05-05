В Курской области эвакуируют жителей приграничного поселка Глушково

Глава поселка Глушково Глушковского района Курской области Василий Худяков сообщил о необходимости временной эвакуации жителей из-за обострения ситуации в населенном пункте. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«В связи с усложнившейся обстановкой в поселке жителям, которые находятся на данный момент там, необходимо временно эвакуироваться», — заявил Василий Худяков. По его словам, эвакуация будет организована для обеспечения безопасности граждан.
Также глава поселка уточнил, что непосредственное проведение эвакуационных мероприятий будет осуществлять военнослужащие подразделения «Барс». Дополнительные подробности или причины ухудшения обстановки он не привел, однако подчеркнул, что местные власти находятся на связи и готовы оказывать необходимую помощь жителям.
Два ребенка получили ранения в результате ракетного удара, который, по данным издания Mash, Вооруженные силы Украины нанесли по городу Рыльск Курской области 5 мая. Украинские силы применили реактивные системы залпового огня для атаки на подстанцию. Взрыв повлек за собой повреждения жилых домов, расположенных в непосредственной близости: в зданиях выбиты оконные стекла. В результате обстрела населенный пункт остался без электроснабжения.
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