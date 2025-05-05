05 мая 2025

Тюменцев ждет самый теплый день за месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду (архивное фото)
Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду (архивное фото) Фото:

В Тюмени 6 мая ожидается потепление. Весь день будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха поднимется до +25 градусов, местами будет сильный ветер. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На юге Тюменской области 6 мая облачно, с прояснениями. Ночью возможен кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью +8, +13 градусов. Днем +20, +25», — сообщается на сайте управления.

Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. Влажность воздуха — 74%.

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В Тюмени 6 мая ожидается потепление. Весь день будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха поднимется до +25 градусов, местами будет сильный ветер. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На юге Тюменской области 6 мая облачно, с прояснениями. Ночью возможен кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью +8, +13 градусов. Днем +20, +25», — сообщается на сайте управления. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. Влажность воздуха — 74%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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