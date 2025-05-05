В Пермском крае на территории государственного природного заповедника «Вишерский» фотоловушка зафиксировала северного оленя, занесенного в Красную книгу России. Кадры опубликованы в соцсети «ВКонтакте» государственного природного заповедника «Вишерский».
«Делимся еще одним кадром фотоловушки. Одинокая олениха, бредущая по лугу. Жаль, что остальные члены группы оленей в кадр не попали, но, главное, что олени есть!», — говорится в опубликованном сообщении.
Заповедник «Вишерский» ранее уже публиковал уникальные кадры из жизни диких животных. Так, одна из фотоловушек заповедника запечатлела редкие моменты игр лосенка с мамой. Данными поделился инспектор заповедника Владимир Астапенко.
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