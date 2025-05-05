05 мая 2025

Краснокнижный северный олень попал в объектив фотоловушки в Пермском крае. Видео

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Северный олень попал в объектив фотоловушки в Пермском крае
Северный олень попал в объектив фотоловушки в Пермском крае Фото:

В Пермском крае на территории государственного природного заповедника «Вишерский» фотоловушка зафиксировала северного оленя, занесенного в Красную книгу России. Кадры опубликованы в соцсети «ВКонтакте» государственного природного заповедника «Вишерский».

«Делимся еще одним кадром фотоловушки. Одинокая олениха, бредущая по лугу. Жаль, что остальные члены группы оленей в кадр не попали, но, главное, что олени есть!», — говорится в опубликованном сообщении.

Заповедник «Вишерский» ранее уже публиковал уникальные кадры из жизни диких животных. Так, одна из фотоловушек заповедника запечатлела редкие моменты игр лосенка с мамой. Данными поделился инспектор заповедника Владимир Астапенко.

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В Пермском крае на территории государственного природного заповедника «Вишерский» фотоловушка зафиксировала северного оленя, занесенного в Красную книгу России. Кадры опубликованы в соцсети «ВКонтакте» государственного природного заповедника «Вишерский». «Делимся еще одним кадром фотоловушки. Одинокая олениха, бредущая по лугу. Жаль, что остальные члены группы оленей в кадр не попали, но, главное, что олени есть!», — говорится в опубликованном сообщении. Заповедник «Вишерский» ранее уже публиковал уникальные кадры из жизни диких животных. Так, одна из фотоловушек заповедника запечатлела редкие моменты игр лосенка с мамой. Данными поделился инспектор заповедника Владимир Астапенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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