Еще два аэропорта закрыли в России

Росавиация: аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили перелеты
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Два российских аэропорта приостановили перелеты, отмечает Росавиация
Два российских аэропорта приостановили перелеты, отмечает Росавиация Фото:

Прием и выпуск воздушных судов временно ограничены также и в казанском аэропорту и воздушной гавани Нижнекамска (Бегишево). Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. За несколько часов до этого также сообщалось о приостановке перелетов в трех других российских аэропортах. 

«В аэропортах Казань (УВКД) и Нижнекамск (Бегишево; УВКЕ) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 05:40 МСК. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — отмечается в сообщении Росавиации. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. 

По информации от сотрудников авиаузлов, пассажиры проинформированы о сложившейся ситуации. О сроках снятия ограничений будет объявлено дополнительно после получения соответствующих распоряжений компетентных органов.

Несколькими часами ранее в России временно были приостановлены операции в трех аэропортах, расположенных в центральных регионах страны, с целью обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок. Ограничительные меры коснулись аэропортов, находящихся в Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле. О введении данных ограничений проинформировал представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

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Прием и выпуск воздушных судов временно ограничены также и в казанском аэропорту и воздушной гавани Нижнекамска (Бегишево). Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. За несколько часов до этого также сообщалось о приостановке перелетов в трех других российских аэропортах.  «В аэропортах Казань (УВКД) и Нижнекамск (Бегишево; УВКЕ) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 05:40 МСК. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — отмечается в сообщении Росавиации. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.  По информации от сотрудников авиаузлов, пассажиры проинформированы о сложившейся ситуации. О сроках снятия ограничений будет объявлено дополнительно после получения соответствующих распоряжений компетентных органов. Несколькими часами ранее в России временно были приостановлены операции в трех аэропортах, расположенных в центральных регионах страны, с целью обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок. Ограничительные меры коснулись аэропортов, находящихся в Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле. О введении данных ограничений проинформировал представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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