Еще два аэропорта закрыли в России

Прием и выпуск воздушных судов временно ограничены также и в казанском аэропорту и воздушной гавани Нижнекамска (Бегишево). Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. За несколько часов до этого также сообщалось о приостановке перелетов в трех других российских аэропортах.
«В аэропортах Казань (УВКД) и Нижнекамск (Бегишево; УВКЕ) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 05:40 МСК. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — отмечается в сообщении Росавиации. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
По информации от сотрудников авиаузлов, пассажиры проинформированы о сложившейся ситуации. О сроках снятия ограничений будет объявлено дополнительно после получения соответствующих распоряжений компетентных органов.
Несколькими часами ранее в России временно были приостановлены операции в трех аэропортах, расположенных в центральных регионах страны, с целью обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок. Ограничительные меры коснулись аэропортов, находящихся в Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле. О введении данных ограничений проинформировал представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.
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