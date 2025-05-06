Надоел конфликт в стиле Бивиса и Баттхеда: вологодский губернатор хочет помириться с олигархом

Губернатор Филимонов предложил «Северстали» завершить конфликт
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Алексей Филимонов хочет завершить конфликт с Алексеем Мордашовым (на фото)
Алексей Филимонов хочет завершить конфликт с Алексеем Мордашовым (на фото) Фото:

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал руководство компании «Северсталь» Алексея Мордашова вернуться к конструктивному диалогу и прекратить затянувшийся конфликт. Об этом глава региона заявил журналистам, подчеркнув, что ему надоел затянувшийся конфликт «в духе Бивиса и Баттхеда». Он сослался на двух популярных мультипликационных персонажах из одноименного сатирического сериала, который повествует о паре подростков-бездельников, отличающихся апатией и умственной отсталостью. 

«Текущий конфликт не должен превращаться в затяжное противостояние в духе Бивиса и Баттхеда. <...> Я не борюсь ни с кем. Наоборот, мы открыты к диалогу, пользуясь случаем передаю моим коллегам привет и еще раз подчеркиваю, что наши двери для них открыты. Пора бы им зарыть топор войны и трудиться на благо людей, на вологжан, а не только во имя извлечения прибыли и сверхдоходов», — отметил Георгий Филимонов в беседе с РБК. 

Он также добавил, что намерен выстраивать отношения с бизнесом на принципах партнерства и не намерен «спускать с рук слова и шаги, которые противоречат логике партнерства». Губернатор Филимонов подчеркнул, что равноправие в государственно-частном партнерстве предполагает открытость к диалогу, а не попытки диктовать условия.

Причинами конфликта между региональными властями и руководством компании «Северсталь» Алексея Мордашова стали отказ компании от второй очереди крупного инвестиционного проекта по глубокой переработке древесины; вопрос распределения лесных ресурсов; разногласия по поводу привлечения иностранных специалистов на строительные объекты. Также у сторон возникало конфликт и по идеологическим причинам.

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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал руководство компании «Северсталь» Алексея Мордашова вернуться к конструктивному диалогу и прекратить затянувшийся конфликт. Об этом глава региона заявил журналистам, подчеркнув, что ему надоел затянувшийся конфликт «в духе Бивиса и Баттхеда». Он сослался на двух популярных мультипликационных персонажах из одноименного сатирического сериала, который повествует о паре подростков-бездельников, отличающихся апатией и умственной отсталостью.  «Текущий конфликт не должен превращаться в затяжное противостояние в духе Бивиса и Баттхеда. <...> Я не борюсь ни с кем. Наоборот, мы открыты к диалогу, пользуясь случаем передаю моим коллегам привет и еще раз подчеркиваю, что наши двери для них открыты. Пора бы им зарыть топор войны и трудиться на благо людей, на вологжан, а не только во имя извлечения прибыли и сверхдоходов», — отметил Георгий Филимонов в беседе с РБК.  Он также добавил, что намерен выстраивать отношения с бизнесом на принципах партнерства и не намерен «спускать с рук слова и шаги, которые противоречат логике партнерства». Губернатор Филимонов подчеркнул, что равноправие в государственно-частном партнерстве предполагает открытость к диалогу, а не попытки диктовать условия. Причинами конфликта между региональными властями и руководством компании «Северсталь» Алексея Мордашова стали отказ компании от второй очереди крупного инвестиционного проекта по глубокой переработке древесины; вопрос распределения лесных ресурсов; разногласия по поводу привлечения иностранных специалистов на строительные объекты. Также у сторон возникало конфликт и по идеологическим причинам.
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