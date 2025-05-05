05 мая 2025

В Перми готовые квартиры оказались дороже строящихся

© Служба новостей «URA.RU»
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Готовая квартира в Перми стоит в среднем 11,7 млн рублей
Готовая квартира в Перми стоит в среднем 11,7 млн рублей Фото:

В Перми стоимость квартир в сданных новостройках существенно превышает цены на жилье в строящихся домах. Как сообщили URA.RU специалисты «Яндекс Недвижимости», разница составляет в среднем 12 тысяч рублей за квадратный метр.

«В апреле 2025 года в Перми средняя стоимость квадратного метра в готовой квартире в новостройке при покупке у застройщика составила 172 тысячи рублей. Это на 7,5% дороже, чем в строящемся жилье. Там цена „квадрата“ выросла на 1,9% по сравнению с мартом и составила 160 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Средняя стоимость квартиры на первичном рынке достигла 7,6 млн рублей при средней площади 50,6 квадратного метра. Для сданных новостроек средняя площадь квартиры составляет 65,6 квадратного метра, а стоимость — 11,7 млн рублей.

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В Перми стоимость квартир в сданных новостройках существенно превышает цены на жилье в строящихся домах. Как сообщили URA.RU специалисты «Яндекс Недвижимости», разница составляет в среднем 12 тысяч рублей за квадратный метр. «В апреле 2025 года в Перми средняя стоимость квадратного метра в готовой квартире в новостройке при покупке у застройщика составила 172 тысячи рублей. Это на 7,5% дороже, чем в строящемся жилье. Там цена „квадрата“ выросла на 1,9% по сравнению с мартом и составила 160 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Средняя стоимость квартиры на первичном рынке достигла 7,6 млн рублей при средней площади 50,6 квадратного метра. Для сданных новостроек средняя площадь квартиры составляет 65,6 квадратного метра, а стоимость — 11,7 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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