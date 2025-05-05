05 мая 2025

На пост ректора пермского педуниверситета претендуют три кандидата

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы пройдут на конференции работников и обучающихся 1 июля 2025 года
Выборы пройдут на конференции работников и обучающихся 1 июля 2025 года Фото:

На пост ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) претендуют три кандидата. Выборы пройдут на конференции работников и обучающихся 1 июля 2025 года. Имя нового ректора назовут 7 июля. Документы с итогами выборов представит Министерство просвещения РФ.

«Среди кандидатов — действующий ректор ПГГПУ Константин Егоров. А также доцент кафедры высшей математики и методики обучения математике, и. о. начальника научного отдела Ирина Власова и декан исторического факультета Дмитрий Шмуратко», — сказано на сайте высшего учебного заведения. 

Егоров стал ректором педуниверситета в 2019 году. В университете он трудится с 1997 года. В 2023 году губернатор Дмитрий Махонин включил Егорова в совет по патриотическому воспитанию граждан. Также ректор ПГГПУ является председателем Пермского регионального отделения общества «Знание». Ранее депутатом ЗС был предшественник Егорова на посту Андрей Колесников.

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На пост ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) претендуют три кандидата. Выборы пройдут на конференции работников и обучающихся 1 июля 2025 года. Имя нового ректора назовут 7 июля. Документы с итогами выборов представит Министерство просвещения РФ. «Среди кандидатов — действующий ректор ПГГПУ Константин Егоров. А также доцент кафедры высшей математики и методики обучения математике, и. о. начальника научного отдела Ирина Власова и декан исторического факультета Дмитрий Шмуратко», — сказано на сайте высшего учебного заведения.  Егоров стал ректором педуниверситета в 2019 году. В университете он трудится с 1997 года. В 2023 году губернатор Дмитрий Махонин включил Егорова в совет по патриотическому воспитанию граждан. Также ректор ПГГПУ является председателем Пермского регионального отделения общества «Знание». Ранее депутатом ЗС был предшественник Егорова на посту Андрей Колесников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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