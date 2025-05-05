На пост ректора пермского педуниверситета претендуют три кандидата

На пост ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) претендуют три кандидата. Выборы пройдут на конференции работников и обучающихся 1 июля 2025 года. Имя нового ректора назовут 7 июля. Документы с итогами выборов представит Министерство просвещения РФ.
«Среди кандидатов — действующий ректор ПГГПУ Константин Егоров. А также доцент кафедры высшей математики и методики обучения математике, и. о. начальника научного отдела Ирина Власова и декан исторического факультета Дмитрий Шмуратко», — сказано на сайте высшего учебного заведения.
Егоров стал ректором педуниверситета в 2019 году. В университете он трудится с 1997 года. В 2023 году губернатор Дмитрий Махонин включил Егорова в совет по патриотическому воспитанию граждан. Также ректор ПГГПУ является председателем Пермского регионального отделения общества «Знание». Ранее депутатом ЗС был предшественник Егорова на посту Андрей Колесников.
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