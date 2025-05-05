05 мая 2025

В Тюменской области сместился гребень паводка. Инфографика

В Абатском районе Тюменской области уровень воды в Ишиме вырос на 21 сантиметр
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода активно растет в Абатском районе
Вода активно растет в Абатском районе Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в Абатском за сутки вырос на 21 сантиметр и достиг отметки 849 см. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф. В Ильинке вода активно убывает.

«Гидропост Ишим — Абатский. Изменение уровня воды за сутки +21 см. Уровень воды над нулем поста 849 см. Гидропост Ишим — Ильинка. Изменения -4 см, уровень воды 810 см», — указано на сайте.

Также замедлился рост воды в Ишиме, за день прибыло три сантиметра. Уровень воды составляет 945 см. В других районах произошли следующие изменения:

  • в Казанском река Алабуга -2 (676 см);
  • в Ялуторовске река Тобол +1 (531 см);
  • в Ишиме река Ишим +3 (945 см);
  • в Викулово река Ишим +7 (618 см);
  • в Тобольске река Иртыш +4 (636 см);
  • в Тюмени река Тура +13 (565) см.
Какие изменения произошли в тюменских реках за сутки.
Какие изменения произошли в тюменских реках за сутки.
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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в Абатском за сутки вырос на 21 сантиметр и достиг отметки 849 см. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф. В Ильинке вода активно убывает. «Гидропост Ишим — Абатский. Изменение уровня воды за сутки +21 см. Уровень воды над нулем поста 849 см. Гидропост Ишим — Ильинка. Изменения -4 см, уровень воды 810 см», — указано на сайте. Также замедлился рост воды в Ишиме, за день прибыло три сантиметра. Уровень воды составляет 945 см. В других районах произошли следующие изменения:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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