В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в Абатском за сутки вырос на 21 сантиметр и достиг отметки 849 см. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф. В Ильинке вода активно убывает.
«Гидропост Ишим — Абатский. Изменение уровня воды за сутки +21 см. Уровень воды над нулем поста 849 см. Гидропост Ишим — Ильинка. Изменения -4 см, уровень воды 810 см», — указано на сайте.
Также замедлился рост воды в Ишиме, за день прибыло три сантиметра. Уровень воды составляет 945 см. В других районах произошли следующие изменения:
- в Казанском река Алабуга -2 (676 см);
- в Ялуторовске река Тобол +1 (531 см);
- в Ишиме река Ишим +3 (945 см);
- в Викулово река Ишим +7 (618 см);
- в Тобольске река Иртыш +4 (636 см);
- в Тюмени река Тура +13 (565) см.
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