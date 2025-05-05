Популярная сеть пермских клиник увеличила прибыль в четыре раза

Пермский медицинский центр «Любимый доктор» отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль компании достигла 50 млн рублей. Годом ранее прибыль составила более 11 млн рублей.
«Отчет о финансовых результатах ООО „МЦ „Любимый доктор“ за 2024 год. Выручка — 485 млн рублей, чистая прибыль — 50,3 млн рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее выручка общества составила 353,1 млн рублей.
Многопрофильная клиника работает в Перми более 15 лет. В настоящее в городе работает пять медцентров. Оказывает полный цикл амбулаторно-поликлинических и диагностических услуг, имеет операционные палаты круглосуточного стационара.
Ранее URA.RU сообщало, что пермский медцентр «Философия красоты и здоровья» также увеличил доход. Его выручка составила боле 1 млрд рублей.
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