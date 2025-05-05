05 мая 2025

Популярная сеть пермских клиник увеличила прибыль в четыре раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Чистая прибыль медцентра достигла 50 млн рублей
Чистая прибыль медцентра достигла 50 млн рублей Фото:

Пермский медицинский центр «Любимый доктор» отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль компании достигла 50 млн рублей. Годом ранее прибыль составила более 11 млн рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „МЦ „Любимый доктор“ за 2024 год. Выручка — 485 млн рублей, чистая прибыль — 50,3 млн рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее выручка общества составила 353,1 млн рублей.

Многопрофильная клиника работает в Перми более 15 лет. В настоящее в городе работает пять медцентров. Оказывает полный цикл амбулаторно-поликлинических и диагностических услуг, имеет операционные палаты круглосуточного стационара.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский медцентр «Философия красоты и здоровья» также увеличил доход. Его выручка составила боле 1 млрд рублей. 

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Пермский медицинский центр «Любимый доктор» отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль компании достигла 50 млн рублей. Годом ранее прибыль составила более 11 млн рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „МЦ „Любимый доктор“ за 2024 год. Выручка — 485 млн рублей, чистая прибыль — 50,3 млн рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее выручка общества составила 353,1 млн рублей. Многопрофильная клиника работает в Перми более 15 лет. В настоящее в городе работает пять медцентров. Оказывает полный цикл амбулаторно-поликлинических и диагностических услуг, имеет операционные палаты круглосуточного стационара. Ранее URA.RU сообщало, что пермский медцентр «Философия красоты и здоровья» также увеличил доход. Его выручка составила боле 1 млрд рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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