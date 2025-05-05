05 мая 2025

Центр Кургана почти полностью перекроют из-за Дня Победы. Карта

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Курганцы не смогут проехать и припарковаться в центре из-за Дня Победы
Курганцы не смогут проехать и припарковаться в центре из-за Дня Победы Фото:
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День Победы-2025 в Кургане

Власти Кургана объявили о введении временных ограничений на движение, остановку и стоянку транспортных средств 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в соответствующем постановлении городской администрации.

«С 20:00 8 мая до 23:00 9 мая 2025 года остановка и стоянка автомобилей будет запрещена на ряде центральных улиц города, включая ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Гоголя, ул. Володарского, ул. Томина, ул. Кирова, ул. Красина, а также на парковочных площадках у ряда зданий и объектов, таких как Кафедральный собор Александра Невского и Центральный парк культуры и отдыха», — сообщается в постановлении. 

В день празднования, с 06:00 до 23:00, запрещено нахождение гужевого транспорта, лошадей (в том числе пони), а также иных вьючных или верховых животных на площади им. В. И. Ленина и в Городском саду им. Александра Невского. Дополнительно вводят запрет на парковку и остановку. 

Жителям и гостям Кургана рекомендуется заранее планировать маршруты передвижения по городу, обращать внимание на временные знаки и указатели, а также следить за официальными сообщениями о работе общественного транспорта. Меры вводятся для обеспечения безопасности участников и гостей праздничных мероприятий, а также в целях антитеррористической защищенности массовых мероприятий в центре города.

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Власти Кургана объявили о введении временных ограничений на движение, остановку и стоянку транспортных средств 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в соответствующем постановлении городской администрации. «С 20:00 8 мая до 23:00 9 мая 2025 года остановка и стоянка автомобилей будет запрещена на ряде центральных улиц города, включая ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Гоголя, ул. Володарского, ул. Томина, ул. Кирова, ул. Красина, а также на парковочных площадках у ряда зданий и объектов, таких как Кафедральный собор Александра Невского и Центральный парк культуры и отдыха», — сообщается в постановлении.  В день празднования, с 06:00 до 23:00, запрещено нахождение гужевого транспорта, лошадей (в том числе пони), а также иных вьючных или верховых животных на площади им. В. И. Ленина и в Городском саду им. Александра Невского. Дополнительно вводят запрет на парковку и остановку.  Жителям и гостям Кургана рекомендуется заранее планировать маршруты передвижения по городу, обращать внимание на временные знаки и указатели, а также следить за официальными сообщениями о работе общественного транспорта. Меры вводятся для обеспечения безопасности участников и гостей праздничных мероприятий, а также в целях антитеррористической защищенности массовых мероприятий в центре города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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