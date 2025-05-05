05 мая 2025

Губернатору Текслеру показали обновленную больницу в Кусе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер проверил ход работ в больнице перед завершением ремонта
Алексей Текслер проверил ход работ в больнице перед завершением ремонта Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил, как проходит завершающий этап ремонта районной больницы в Кусе. Об этом передает корреспондент URA.RU с рабочего визита главы региона в Кусинский район.

«В Кусе у нас достаточно обширная программа модернизации объектов социальной направленности. Сегодня были в районной больнице, работы практически завершены. В этом году работы продолжаются также в детской поликлинике в Кусе и поселке Магнитка», — сообщил Текслер.

Работы в участковой больнице продолжаются с 2022 года. В рамках программы «Модернизация первичного звена учреждений здравоохранения» там проходит капитальный ремонт. С момента первого этапа в здании обновлены кровля, вентиляция, оконные блоки, фасад и система отопления. Ремонт уже закончили в гинекологическом отделении, операционной, лаборатории, приемном покое, хирургии, кабинетах поликлиники, палатах и реанимации.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил, как проходит завершающий этап ремонта районной больницы в Кусе. Об этом передает корреспондент URA.RU с рабочего визита главы региона в Кусинский район. «В Кусе у нас достаточно обширная программа модернизации объектов социальной направленности. Сегодня были в районной больнице, работы практически завершены. В этом году работы продолжаются также в детской поликлинике в Кусе и поселке Магнитка», — сообщил Текслер. Работы в участковой больнице продолжаются с 2022 года. В рамках программы «Модернизация первичного звена учреждений здравоохранения» там проходит капитальный ремонт. С момента первого этапа в здании обновлены кровля, вентиляция, оконные блоки, фасад и система отопления. Ремонт уже закончили в гинекологическом отделении, операционной, лаборатории, приемном покое, хирургии, кабинетах поликлиники, палатах и реанимации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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