Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил, как проходит завершающий этап ремонта районной больницы в Кусе. Об этом передает корреспондент URA.RU с рабочего визита главы региона в Кусинский район.
«В Кусе у нас достаточно обширная программа модернизации объектов социальной направленности. Сегодня были в районной больнице, работы практически завершены. В этом году работы продолжаются также в детской поликлинике в Кусе и поселке Магнитка», — сообщил Текслер.
Работы в участковой больнице продолжаются с 2022 года. В рамках программы «Модернизация первичного звена учреждений здравоохранения» там проходит капитальный ремонт. С момента первого этапа в здании обновлены кровля, вентиляция, оконные блоки, фасад и система отопления. Ремонт уже закончили в гинекологическом отделении, операционной, лаборатории, приемном покое, хирургии, кабинетах поликлиники, палатах и реанимации.
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